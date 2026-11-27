IT之家 11 月 27 日消息，在 2026 广州车展上，全新梅赛德斯-奔驰纯电 GLC SUV 正式上市。新车共推出三款车型，官方售价区间为 26.99 万至 36.22 万元，限时专享价为 25.49 万元起。

尺寸方面，新车车长达到 4933mm，轴距为 3027mm，已超过燃油版长轴 GLC，内部空间更为宽裕。外观采用最新设计语言，前格栅内置 942 颗聚碳酸酯背光颗粒，走近可呈现依次点亮效果。尾部配备贯穿式星徽尾灯，并新增了 128L 的前备箱。

内饰配备贯穿式联屏，内置 1000 颗独立 LED 实现双区背光调光。车机搭载“小奔”虚拟助手，融合豆包大模型与 3D 图形技术。配置包含 Burmester 19 扬声器及星空天幕。此外，新车首次提供 6 座布局，六座版二排配有通风和加热独立座椅。

智能驾驶方面，新车搭载 Momenta 城区领航辅助驾驶系统，官方称支持全国范围使用。全新纯电 GLC 还将首批搭载 Momenta 世界模型，并即将交付车位到车位辅助驾驶。

IT之家注：世界模型是自动驾驶领域的前沿技术，通过构建对物理环境的内部表征来预测动态变化，辅助车辆进行决策规划。

其动力基于 800V 电气架构打造，匹配 85.5 千瓦时三元锂电池。CLTC 工况纯电续航超 703 公里，峰值充电功率可达 320 千瓦，电量从 10% 充至 80% 仅需 22 分钟。

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