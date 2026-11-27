IT之家 11 月 27 日消息，据央视新闻报道，11 月 26 日，我国联合俄罗斯、巴西提交的月球探索新决议经国际电信联盟（ITU）2026 年全权代表大会审议正式通过，这是国际电信联盟（ITU）首份聚焦月球探索频谱治理的决议，标志着我国深度参与地月空间无线电频谱资源国际规则制定取得重要突破。

据了解，无线电频谱资源是开展月球探索活动不可或缺的基础资源。截至目前，包括我国在内 10 个国家申报了开展月球探索活动所需的卫星网络资料。国际电信联盟无线电通信部门正在开展相关技术工作，研究月球频谱需求、频谱共享、与现有无线电通信业务的兼容性，并防范有害干扰。

专家指出，新决议有益于推进全球探月合作，也为我国载人月球探索任务、月球科研站建设等工程实施营造稳定、可预期的国际频谱协调环境。

据IT之家此前报道，嫦娥七号探测器、长征五号遥十四运载火箭分别于 4 月、7 月运抵发射场，先后完成了总装、测试等准备工作。本着稳妥可靠、万无一失的原则，经综合研判，嫦娥七号任务不满足发射条件，不能在今年预定窗口实施。

嫦娥七号任务的目标是突破高精度月面软着陆、腿式行走、月面飞跃和月面永久阴影坑探测等关键技术，采用绕、落、巡、飞跃等综合探测方式，对月球南极开展环境与资源勘查，并将开展国际合作。

嫦娥七号目标直指月球南纬 85 度以上的南极-艾特肯盆地，中国有望成为全球首个在月球找到水的国家。