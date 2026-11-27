IT之家 11 月 27 日消息，东风日产宣布，东风日产 NX7 上市 3 小时订单破万。

据IT之家此前报道，在今天开幕的广州车展上，东风日产 NX7 正式发布上市，同步开启交付，新车共推出三款配置，官方指导价 12.99 万元起，叠加上市权益后 11.99 万元起：

320 Pro：12.99 万元，限时 11.99 万元

320 Max：13.99 万元，限时 12.99 万元

320 Ultra 激光雷达版：14.99 万元，限时 13.99 万元

东风日产 NX7 车身尺寸为 4785×1932×1665mm，轴距 2815mm；全系采用 1.5L 发动机（最大功率 73kW），驱动电机峰值功率 170kW，匹配宁德时代 40.9kWh 磷酸铁锂电池，CLTC 纯电续航 320km，综合续航 1666km，百公里亏电油耗低至 3.75L。

入门级的 320 Pro 核心三电规格与高配车型一致，而 Max 在 Pro 基础上增加 AI 零压云毯座椅 2.0、四座通风加热按摩以及 6.33L 车载冷暖冰箱；Ultra 进一步引入车顶激光雷达与 Momenta R7 世界模型，支持城市 NOA 与高速 NOA，并赠送该智驾系统终身使用权。

第二十四届广州国际汽车展览会专题