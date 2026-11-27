IT之家 11 月 27 日消息，据央视新闻报道，11 月 26 日，国内横跨六省区、全长 2370 公里的“西电东送”大动脉 —— 甘肃至浙江 ±800 千伏特高压直流输电工程送受双端联合调试正式启动，进入投产前关键试验。

此次送受双端联合调试在甘肃武威换流站和浙江绍兴越州换流站同步展开，共 658 项试验，送端、受端均采用柔性直流输电技术。

试验内容包括常规和故障工况下的安全稳定、动态响应验证，以及直流偏磁测试、交直流线路故障试验、端对端大负荷试验。

国网浙江电力甘浙特高压工程越州换流站技术专责张铭嘉表示，传统特高压直流输电像是一条“高速公路”，通行方式单一；柔性直流输电技术则是配备立交系统的“高速公路”，能同时提供多种通行方式，与两端路网灵活衔接。

据了解，此次双端联调计划历时两个月，验收通过后，工程将具备全容量投运条件。

工程投运后，甘肃武威“沙戈荒”地区的绿电将直送浙江，年送电量超过 360 亿千瓦时，每年可减少燃煤 640 万吨、二氧化碳 1700 万吨。

IT之家注：我国西电东送工程是国家一项重要的能源战略和西部大开发战略的标志性工程和骨干工程，通过将西部丰富的能源资源转化为电力，输送到东部电力需求旺盛地区，实现能源资源与负荷中心的跨区域优化配置。工程三大输电通道如下：