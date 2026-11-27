IT之家 11 月 27 日消息，支付宝今日发布“支付宝车载助手 3.0”，官方称其为 AI 原生车载智能体，让汽车座舱从“会聊天”升级到“能办事”。

IT之家从官方信息获悉，目前已有 80 多个汽车品牌与支付宝车载助手 3.0 达成定点合作，比亚迪、理想、奇瑞、神行者、东风奕派、东风风神、深蓝、北汽极狐等品牌的相关车型陆续量产交付，极氪等多个品牌将在广州车展后启动 OTA 升级。

据介绍，点外卖、购电影票、加油、高速通行等服务正在进入汽车座舱。用户无需反复打开不同 App、搜索服务或手动查单，从语音提出需求到完成下单、支付，车载助手可一站式完成。

官方举例称，车辆发现油量不足时会主动推荐附近加油站并联动导航；加完油后，车辆识别油枪订单，车主全程不用下车，说句话即可完成支付。想喝咖啡时，车机可结合用户偏好主动询问“还是大杯加冰拿铁吗”，下单时用上优惠券，到达目的地时外卖已送达。

安全方面，车载助手 3.0 上线声纹核身支付，用户授权后，语音即可完成身份核验与支付确认。官方称，蚂蚁集团 APASS 可信授权能力会对服务账号和授权凭证进行独立加密保护，AI 只能在车主授权范围内调用服务，车主也可随时查看、调整或撤销授权。

第二十四届广州国际汽车展览会专题