IT之家 11 月 27 日消息，腾讯微信视觉团队开源 WeMM-Ecom —— 兼顾前沿电商理解与领先通用能力的多模态基础模型家族，涵盖 0.8B、2B、4B、9B 四款稠密模型和 35B-A3B 混合专家模型。

全系列模型原生支持“快速直答”与“深度思考”双模式，并同步开放 BF16、FP8、GPTQ、GGUF 全套权重。

在覆盖 8 大电商场景的 28 项电商基准与 64 项公开通用基准中，WeMM-Ecom-35B-A3B 在电商榜单以 74.4 分领先数百 B 旗舰模型。在 64 项通用基准上，WeMM-Ecom-2B 在轻量级模型中排名第一。目前，WeMM-Ecom 已深度服务微信电商数百个业务流程，日均调用量达到十亿量级。

▲ WeMM-Ecom 电商理解性能总览（28 项电商基准榜单）

据介绍，WeMM-Ecom 全系列基于 Qwen3.5 与微信自研 WeChat-YATT 训练框架，已在微信生态的数百个业务流程中大规模落地，日均调用量达到十亿量级。

▲ WeMM-Ecom 完整训练流程

自动化填好商品档案： 商家上架只需传图，模型自己从多角度主图和密密麻麻的长详情页里读出品牌、材质、净含量和类目，还能标出信息出自哪张图，方便核对。商家少填一堆表单，商品信息也更全。

跨店找同款、分清细微规格： 不管是拿一张截图搜同款，还是判断两家店卖的是不是同一规格 —— 哪怕一家写“500g 单袋”、另一家是“250g × 2 组合装”，或者商家漏填了参数栏只写在标题里，模型也能准确分辨，直接用来做商品搜索和导购比价。

给商品上架把好合规关： 结合平台规则看图对标题，自动排查违禁品、缺资质、图文不符，顺带检查短标题写得规不规范。重复的初筛交给模型，人工审核可以盯紧更疑难的案子。

找准细节，也看得懂直播画面：能在复杂海报里精准框出商品主体、品牌 Logo、资质证照和尺寸标注，图里没有的东西会直接说没有、不胡编；放到不断晃动的直播间里，也能实时标出主播正在展示的商品，辅助核对直播挂车有没有对上号。

▲ WeMM-Ecom 覆盖的八大电商核心场景与任务示意

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