IT之家 11 月 27 日消息，字节火山引擎今日宣布，目前，豆包大模型已服务八成国内头部电视厂商，创维、长虹、海信、TCL 等主流品牌，都推出了搭载豆包大模型的量产电视。

围绕豆包大模型版电视，火山引擎提供模型与接入支持，厂商完成硬件和系统适配，抖音电商提供渠道与内容营销支持。

实时语音智能体负责与用户交流： 通过豆包语音模型、多模态模型理解需求，借助搜索、技能与记忆能力处理请求、衔接上下文。想查信息，可以调用搜索；想做内容，可以调用生成服务。相比传统“语音识别 + 小模型意图路由”的方案，大模型能更准确地理解用户意图，语气和情感表达也更自然。用户不必记住固定指令，用日常说话的方式就能表达需求。

云端智能体处理需要调用长程任务的需求：云端可以连接内容生成、豆包问答、豆包爱学等服务，也支持接入电视品牌自建的观影、学习、健康等智能体。火山方舟提供运行时、技能调用、记忆与凭证等配套支持，帮助对话与场景服务协作。

据介绍，不同品牌可以根据产品定位选择服务，也能把已有内容和功能接进来，把豆包能力做成各自的体验。

▲ 豆包大模型电视场景解决方案

IT之家获悉，2026 年双十一期间，创维（含酷开）、长虹、海信、TCL（含雷鸟）等品牌的豆包大模型版电视，在抖音电商渠道整体销售额破亿。