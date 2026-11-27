IT之家 11 月 27 日消息，小米智能生态今日宣布，小米智能门锁 5 系列两款新品开启预售。

小米智能门锁 5 单摄版新增 2K 超清智能猫眼，升级支持微信小程序开锁、视频通话远程开锁，支持猫眼遮挡提醒，到手价 1199 元。

小米智能门锁 5 单摄版搭载新一代 AI 半导体指纹识别技术，识别速度 ≤0.7 秒，识别率 ≥99.53%，支持关门疾速自动上锁；搭配直插式 C 级锁芯，锁体内置 4 个检测开关，可全天候监测锁体状态。

小米智能门锁 5 大屏猫眼版门锁内面板嵌入 3.97 英寸高清可视大屏，访客按响门铃后门内屏幕自动亮起，老人、小孩不用弯腰找传统猫眼就能直接看清门外情况，也可随时手动唤醒屏幕查看门外异常，到手价 1399 元。

夜间楼道暗光环境下，摄像头搭载 4 颗红外补光灯，自动在微光全彩、黑白夜视两种模式间切换，昏暗场景也能看清门外细节。

全系提供 11 种开锁方式，覆盖 AI 指纹、长期密码、访客密码、微信小程序、手机蓝牙、远程开锁、机械钥匙，以及小米手机 / 手表 / 手环 NFC、NFC 卡片等方式，适配老人、小孩、访客等不同家庭成员的使用习惯。

IT之家获悉，两款产品均采用双模智能供电设计，内置一块 5000mAh 锂电池可实现 4 个月续航，搭配 4 节 5 号碱性干电池可实现 6 个月续航，锂电池电量 ≤10% 时自动推送低电量提醒；门锁内外均配备 Type-C 接口，门外接口可外接充电宝应急供电临时开锁，门内接口可外接充电宝持续充电或直连电源长时供电。

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