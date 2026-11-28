IT之家 11 月 28 日消息，据彭博社当地时间 11 月 27 日报道，美国无线频谱公司 Anterix 正考虑大规模出售其持有的 900 MHz 无线频谱资产，而马斯克旗下 SpaceX 已表达对这一频段的兴趣。

随着 SpaceX 拓展卫星直连终端（Direct-to-Device，D2D）业务，双方可能围绕低频段频谱展开进一步合作或交易。

Anterix 是美国持有 900 MHz 频段许可规模最大的企业之一，其频谱覆盖美国本土 48 个州，以及夏威夷、阿拉斯加和波多黎各。根据该公司向美国证券交易委员会提交的文件，其持有的主要频谱范围为 896-901 MHz 和 935-940 MHz。

Anterix 正考虑将剩余频谱许可出售给单一买家，而不再局限于此前以长期租赁方式向公用事业企业提供频谱。Anterix 企业发展负责人 Chris Guttman-McCabe 表示，公司正在与潜在交易方接触，希望通过频谱资产交易提升股东价值。他还表示，如果找到合适的买家，公司剩余频谱的价值可能达到目前的三倍。

目前，Anterix 持有的频谱资产约有 15% 已被部分公用事业企业使用，其余约 85% 尚未投入使用。公司此前主要向电力等公用事业企业出租 900 MHz 频谱，用于建设专用无线宽带网络，支持电网通信和关键基础设施运营。如今，公司正在扩大频谱资产的商业化方式，包括直接出售许可和长期租赁。

在此之前，2026 年 8 月 10 日，SpaceX 向美国联邦通信委员会（FCC）提交文件，提出调整低频段频谱的建设要求，允许相关频谱许可持有者通过地面网络建设，或申请采用卫星直连终端（D2D）标准满足建设要求。次日，Anterix 公开表示支持 SpaceX 的提议，称这有助于加快相关频谱进入市场。

Anterix 在 11 月 10 日公布的 2027 财年第二季度业绩中还披露，FCC 已于 10 月 29 日推进一项规则制定提案，研究将 900 MHz 频段纳入卫星补充覆盖（SCS）规则适用范围。这意味着该频段未来可能获得更多卫星通信应用空间，但相关规则仍处于审议阶段。

此外，SpaceX 此前已通过约 80 亿美元（IT之家注：现汇率约合 534 亿元人民币）交易获得 800 MHz 频谱资源。Anterix 管理层在 11 月 11 日的财报电话会议上将这笔交易视为低频段频谱市场的重要参考，并表示公司正在评估多种资产变现方式，不依赖单一买家、交易结构或时间安排。

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