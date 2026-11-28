IT之家 11 月 28 日消息，长城汽车 2027 款坦克 400 家族今日在 2026 广州车展上正式上市，共推出 5 款车型，售价区间为 24.98 万至 31.98 万元。

新车提供汽油、柴油、Hi4-T 和 Hi4-Z 多种动力形式，主要升级集中在智能驾驶、座舱舒适性、内外饰配色及户外拓展配置等方面。其中，Hi4-Z 车型采用 800V 高压平台。

外观方面，新车延续现款机甲风格设计，新增钛空青车身配色，全系提供 4 种外观颜色。

车身长宽高分别为 4964×1970×1905 毫米，轴距为 2850 毫米。内饰新增旭辉橙配色，共提供两种内饰颜色，车内配备 15.6 英寸中控屏、12.3 英寸仪表屏，并搭载高通骁龙 8295 车机芯片。

座舱舒适性是本次升级的重点之一。新车对全车座椅进行加长、加厚处理，前排座椅按摩力度有所提升，后排新增座椅加热功能。

此外，新车还增加了流媒体内后视镜、远红外夜视系统 2.0、15.6 英寸 2.5K 后排娱乐屏、智能冷暖冰箱、隔音玻璃、ANC 主动降噪、后排隐私玻璃及遮阳帘等配置。需要注意的是，后排座椅仍未提供通风和按摩功能。

辅助驾驶方面，2027 款坦克 400 根据车型不同提供 Coffee Pilot 4 和 Coffee Pilot 2 系统。其中，高配车型搭载英伟达 Thor-U 芯片、192 线激光雷达及 4D 毫米波雷达，并引入 VLA Plus 辅助驾驶大模型，支持城市 NOA、高速 NOA 以及车位到车位领航辅助等功能。

户外拓展方面，新车在发动机舱盖两侧增加拓展点位，并在内后视镜和行李架位置预留 1/4 英寸螺纹孔，车内顶灯区域则升级为六路 AUX 电源开关，方便用户安装绞盘、射灯、车边帐等户外装备。

动力方面，汽油版车型搭载 2.0T 涡轮增压发动机 +48V 轻混动力系统，发动机最大功率 185kW，配备 9AT 变速箱；柴油版车型搭载 2.4T 柴油发动机，发动机最大功率 135kW，配备 9AT 变速箱。

Hi4-T 车型搭载 2.0T 涡轮增压发动机 + 单电机，发动机最大功率 185kW，电机最大功率 130kW，配备 37.1kWh 电池组，WLTC 纯电续航 105km，WLTC 综合续航 913km。

Hi4-Z 车型搭载 2.0T 涡轮增压发动机 + 双电机，发动机最大功率 180kW，电机最大功率 215kW（前）、240kW（后），配备 59.05kWh 电池组，WLTC 纯电续航 200km，WLTC 综合续航 1128km。

此外，长城汽车还透露，坦克 4.0T V8 发动机计划于 2027 年发布，同时将推出高性能 GF 系列，覆盖坦克全系车型。

第二十四届广州国际汽车展览会专题