IT之家 11 月 28 日消息，法国当地时间 11 月 26 日，全球最大“人造太阳”国际热核聚变实验堆（ITER）托卡马克装置第 7 个真空室模块 —— Sector Module 9 完成整体吊装并精准落位。

ITER 由欧盟、中国、俄罗斯、美国、日本、韩国和印度共同参与建造，建造地点位于法国南部。这一国际大科学工程旨在模拟太阳发光发热的核聚变过程，探索受控核聚变技术的商业化可行性，又被称为全球最大“人造太阳”。

据中核集团 11 月 27 日发布的文章，这是 ITER 真空室模块的首次双侧受限吊装，由中核工程联合体牵头协调国际团队完成。至此，ITER 真空室模块组装进度超过四分之三。ITER 真空室由 9 个扇区模块组成，每个模块对应 40 度。

▲ 下落阶段参考切角蛋糕，但三方受限，须避免“碰壁”

与前几次安装相比，本次是首个“两侧受限”的吊装，千吨级模块需要在既有构件限定的空间内完成下降、姿态调整与精准落位。扇区模块预组装（SMSA）项目负责人胡鑫介绍，作业空间非常狭窄，这会影响吊装路径、构件的空中姿态和吊装操作的精细度要求。

官方介绍称，Sector Module 9 的构件较以往模块更为复杂，重力分布不均，在进入预定位置前，首先需要掌握待安装模块与周边构件之间准确的空间关系。

据官方公布信息，理论测算下 Sector Module 9 与两侧相邻模块之间各有约 50mm 间隙，但实际吊装中模块会出现轻度垂直度偏差和摆动，安全余量可能缩减至每侧 20-30mm。

测量工程师袁忠介绍，吊装前项目团队收集现场相关结构的几何数据，代入模型开展三维虚拟装配。起重工程师朱笑千表示，厂房东侧的土建电缆桥架与 Sector Module 9 转移路径相邻，同样存在碰撞风险，试吊后会测量模块处于自由状态下的垂直度，再比对吊装路径和厂房环境。

IT之家注意到，此次吊装对模块垂直度的要求高于以往，垂直度偏差一旦超过 6mm，加之位移过程中产生的晃动，模块在下降时易与两侧已安装构件发生干涉。

11 月 25 日，Sector Module 9 从装配大厅转运至主机坑上方，26 日凌晨开始向预定位置下降。安装包管理（CWP）部门团队同步跟踪载荷、压力、间隙和模块倾斜度。

从预组装到吊装就位，Sector Module 9 历时约 5.3 个月，为迄今最短工期。随着该模块就位，ITER 真空室扇区模块安装仅剩最后两个模块，也是 9 个模块中仅有的 2 个不规则构型模块。