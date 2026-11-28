IT之家 11 月 28 日消息，零跑汽车官方今日宣布，达成“出海新节点”—— 累计出口超 26 万台，海通太仓港累计发运零跑超 20 万台，成为首个出口破 20 万台的单一港口。

据IT之家此前报道，本月 19 日，零跑汽车通过官方公众号宣布，零跑汽车第 200 万台整车正式下线，第 5 万台 D19 同步完成下线，成为国内首家达成 200 万台下线的造车新势力。

根据介绍，零跑汽车达成 100 万至 200 万台用时不足 14 个月，150 万至 200 万台仅约 5 个月，增长速度持续领跑。

延伸阅读

零跑国际是零跑汽车全球化的重要载体。2023 年 10 月，Stellantis 集团宣布投资约 15 亿欧元获取零跑汽车约 21% 的股权；2024 年 5 月，双方按 51%∶49% 的比例组建合资公司 Leapmotor International B.V.（零跑国际），由 Stellantis 集团持股 51% 并主导运营，总部位于荷兰阿姆斯特丹。该合资公司独家拥有向大中华地区以外的全球市场开展零跑汽车出口和销售业务的权利，以及在当地制造零跑汽车产品的权利。零跑国际自 2024 年 9 月起率先在欧洲开启销售，首批推出 T03 和 C10 两款车型，并计划随后进军印度和亚太、中东和非洲以及南美市场。

文中提及的旗舰车型 D19 于 2026 年 4 月 16 日正式上市，定位“科技豪华旗舰 SUV”，长宽高为 5252×1995×1780 毫米，轴距 3110 毫米，提供纯电、增程两种动力以及六座、七座版本，全国指导价 21.98 万元起。文章提到的海通（太仓）汽车码头是长江干线规模最大、专业化程度最高的汽车滚装码头。据太仓海关数据，2026 年 1-9 月太仓港出口汽车已突破 100 万辆，完成 108 万辆，同比增长超 80%，全国约 700 家车企从太仓港出口，覆盖全球 168 个国家和地区。

零跑汽车第 200 万台整车下线仪式于 2026 年 11 月 19 日在零跑金华智能制造基地举行，作为第 200 万台零跑整车的黑色 D19 在驶下产线后将出征国家航天工程重大保障任务。据零跑官方调研数据，2026 年 1-9 月燃油车增换购零跑的前三品牌分别为大众（12.6%）、本田（7.0%）、丰田（6.9%），同期零跑老车主复购率达 38.9%。