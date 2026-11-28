IT之家 11 月 28 日消息，长期关注国内手机市场份额的数码博主 @RD观测 今日发文，曝光了苹果 iPhone Duo 折叠屏手机的最新销量数据，截至 2026 年第 46 周（11 月 9 日-11 月 15 日）约 43.57 万台。

作为参考，苹果在 2026 年秋季发布会上发布了旗下首款折叠屏手机 iPhone Duo，10 月 23 日正式发售，国行定价 15,999 元起。该机型首销期（首销日 + 后三天）销量接近 20 万台。

IT之家注：iPhone Duo 采用可折叠设计，配备了苹果迄今面积最大的 iPhone 显示屏。展开状态下，它是迄今最薄的 iPhone，内置显示屏面积比 iPhone 18 Pro Max 还要大 50%；闭合状态下，5.4 英寸外屏以小巧紧凑的机身设计，提供了相当于 iPhone 18 Pro 90% 的屏幕显示面积。

另外，市场调查机构集邦咨询（TrendForce）在 10 月 28 日发布博文，预估 2026 年苹果首款折叠 iPhone Duo 出货量约为 500 万部，上市第一年即占据全球折叠手机出货量约 24.8% 市场份额。集邦咨询估计，2026 年全球折叠手机出货量将微幅成长 0.5%。