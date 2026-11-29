IT之家 11 月 29 日消息，在月球建造设施成本高昂，因此学界正在广泛研究如何利用月球储量最丰富的资源 —— 覆盖地表的月尘，也就是月壤。

目前，往月球运送物资的成本大约为每公斤 120 万美元（IT之家注：现汇率约合 801 万元人民币），所以宇航员如果能就地取材制造物资，将大幅降低开销。

科学家此前已经提出设想，利用月壤 3D 打印砖块、制作太阳能板，甚至当作栽培土豆的基质。如今，印第安纳州普渡大学的一支研究团队，使用模拟月壤研制出气凝胶材料，用来给月球居住舱隔热。

普渡大学詹姆斯 · 塔波二世与玛格丽特 · 塔波化学系的魏教授在 11 月 19 日的声明中表示：“想要在月球长期驻留，我们必须重新思考就地资源的利用方式。”

美国国家航空航天局计划依靠阿尔忒弥斯计划，在 2032 年前建成可长期稳定运行的月球基地。

魏教授说：“我们不想所有物资都依赖地球补给，正在探索如何把月球本土资源，包括驻留人员产生的废弃物，升级改造为保障居住舱安全宜居的关键材料。”

普渡团队研发的这款气凝胶，原料混合了来自纸板废料的纤维素纤维和模拟月壤。研究人员称，它可以保护舱内人员，抵御月球剧烈的温差变化。

参与这项研究的研究生雅各布 · 斯塔克（Jacob Staker）在同一份声明里打了比方：“可以把气凝胶想象成月球基地的高科技保温瓶。材料内部绝大部分都是空隙，以此隔绝热量，维持舱内温度稳定。”

魏教授表示，这项研究的目标并不是做出性能最优的气凝胶，而是“找到一个平衡点，依靠月球上有限的资源，获得我们所需要的材料性能”。

IT之家注意到，该研究论文已于 9 月发表在《ACS 可持续化学与工程》期刊上。