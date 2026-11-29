IT之家 11 月 29 日消息，优必选今日发布全新一代工业人形机器人 Walker S3，号称“更轻、更快、更强壮、更聪明”。
据介绍，Walker S3 开箱即开工，部署效率提升 38%，自研拟人灵巧手运动精度提升 22%；身高 174cm，采用航空级轻量化材料，重 59.3kg（下降 14.29%），核心零部件大幅精简，线束数量下降 66%，螺丝数量减少 50%；全身 51 DoF，采用全新髋关节结构设计，支持 2 m/s 拟人行走。
Walker S3 算力提升 500%，达 2070 TOPS；由 VLA 大模型驱动，新任务适配效率提升超 50%；支持 9 目分布式全景矩阵，升级 3MP 双目立体视觉，识别精度提升 46%；单次作业达 8 小时，双电池可实现 30s 热插拔补能。
IT之家获悉，Walker S3 采用模块化快拆设计，手臂和末端执行器快拆快换，故障修复时间下降 76 %；采用车规级零部件标准，总装复杂度降低 40%；供应链全链条国产化率超 93%。
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。