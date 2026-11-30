IT之家 11 月 30 日消息，Telegram 创始人兼首席执行官 Pavel Durov 通过旗下 Telegram 应用向 iPhone 用户发出安全警告，称运行旧版 iOS 系统的设备在访问遭到入侵的网站时，可能面临网络攻击风险。用户应当尽快将 iPhone 更新至设备支持的最新 iOS 版本，以保护个人数据和隐私安全。

Pavel Durov 表示，近期不少攻击者正是利用了老旧 iOS 版本中存在的漏洞对 iPhone 用户实施攻击，即使只是运行了“稍微过时”的 iOS 版本，也可能导致用户数据、账户安全和隐私面临风险。

IT之家注意到，苹果在 2026 年 4 月时发布 iOS 26.4 和 macOS 26.4 系统，主要修复了苹果设备端 Apple Intelligence 存在的 Prompt Injection（提示词注入）漏洞。攻击者结合两种创新手段实施入侵。第一种名为 "Neural Exec"，通过构建人类看似无意义但能诱导模型执行特定动作的对抗性输入。

第二种利用 Unicode（统一码）的从右至左覆盖功能，隐藏恶意指令并绕过过滤器。被操控的模型不仅会生成攻击者控制的内容，还可能通过系统 API 直接影响应用行为或泄露用户敏感数据。

安全研究人员指出由于苹果采用混合设计，将小模型置于本地以保护隐私，深度系统集成却增加了攻击面，预估有 10 万至 100 万用户面临上述攻击安全风险。外媒 Techspot 指出近期攻击事件频繁可能与上述漏洞有关。