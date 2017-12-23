传一加手机6明年三月发布：支持屏下指纹+人脸解锁

一加手机5T发布还不到一个月，在一加手机5的用户们还在抱怨自己的手机不到几个月就变成了「旧旗舰」的时候，Gizmochina 发文表示他们获得爆料，一加最早将会在明年三月份推出下一部旗舰——一加手机6。

此外，几家国外媒体也曝光了一加手机6的一些新功能。

高通骁龙845移动平台

配置方面，这部新机将会采用高通最新发布的骁龙845移动平台，这其实在意料之中，基本上明年手机大厂的期间手机也都会采用这款处理器，它将会在电池续航、拍照等方面带来更好表现。

和iPhone X类似的脸部识别功能

首先是脸部识别解锁功能，目前一加手机5T已经支持这项功能，但是安全性上离苹果的面容识别方案还有不小差距，也没办法应用到移动支付时的身份验证上。

但如果用上了高通骁龙845就不一样了，它支持深度感知和计算机视觉，从底层硬件上实现了人脸3D建模以及生物识别。

AndroidMarvel 获得的消息称，一加手机6将会采用和iPhone X类似的脸部识别解锁方案，到时手机正面将会有一个红外三维摄像头模组，而且不会像iPhone X一样在手机正面生成「刘海」，到时一加会直接将这些模组放置在手机正面的顶部边框上。

屏下指纹识别

Gizmochina的消息源还表示一加手机6也将会支持屏下指纹识别功能。

今年全面屏盛行，但与此同时手机正面被挤占得很难容下的home键，许多手机厂商都选择将指纹解锁模块转移到手机背部，目前一加手机5T也采用了这样的操作，但在许多人并不喜欢将指纹识别模块放置在手机背部所带来的体验。

而前几天 Synaptics 也发布了屏下指纹识别传感器，各方面的消息显示，vivo 将会是首个支持这个功能的手机厂商。屏下指纹识别能够将指纹识别模块放置于屏幕下方，提供一个让用户在手机正面用指纹解锁的新方案。