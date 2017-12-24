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斯诺登开发安全应用Haven，把手机变为监控设备

2017-12-24 10:03:09来源：凤凰科技作者：箫雨责编：骑士评论：

据外媒北京时间12月24日报道，美国国家安全局(NSA)前承包商雇员爱德华·斯诺登(Edward Snowden)发布了一款名为Haven的安全应用。

Haven能够把用户的移动设备转变为某种运动传感器，在用户的设备受到干扰时通知用户。Haven还能够告诉用户谁进入了房间，是否有人动过用户的东西，是否有人在半夜闯入了用户好友的房子。

Haven会被安装到一款廉价一次性手机上。如果用户的笔记本电脑受到干扰，Haven就会向用户的主手机上发送通知。如果用户把笔记本留在了家中、办公室中或者酒店房间里，用户可以把装有Haven的手机放到笔记本上。当Haven侦测到手势、光线或者动作时，它就会记录发生的一切。

它可以拍摄照片、录音、甚至是记录下光线或加速度的变化，然后向用户的主手机上发送通知。这些记录信息不会存储在云端，用户在主手机上收到的通知将通过加密工具Signal进行端对端加密。

斯诺登与新闻自由基金会董事会成员Micah Lee、专注于隐私和加密通信的开源项目Guardian Project合作，开发了这款应用。

自2013年以来，斯诺登就不再携带移动设备。他对自己周边的技术异常警惕，曾在纪录片《第四公民》中称，自己对监听采取了极高的防范措施，甚至在输入电脑密码时会用枕套盖住自己和电脑。更严重的是，他还要求记者把他们的手机放在酒店冰箱里，以防止秘密录音通过麦克风或摄像头传输出去。

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关键词：斯诺登

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