Slashleaks曝光诺基亚9正面渲染图：全面屏无疑

IT之家12月24日消息 上星期，@slashleaks爆料了诺基亚9通过FCC认证的消息，据爆料，这款手机拥有5.5寸OLED显示屏，来自LG制造，搭载了骁龙835处理器、128GB ROM、12MP + 13MP双摄像头、500万像素前置摄像头，3250mAh电池，Android 8.0系统等。

日前，@slashleaks又分享了一张诺基亚9的正面渲染图，下面一起来看一下。

渲染图上的诺基亚9采用了直屏设计，屏幕采用了现流行的18:9全面屏设计，新机屏占比大提升，额头和下巴极度收窄。值得一提的是，渲染图还显示新机正面同样也搭载双摄。

据IT之家此前的报道，来自FCC认证的信息显示，诺基亚9前置摄像头为群光公司提供，消息称其型号将是“Chicony CKACE16”，双摄像头模块的分辨率为500万像素，具体官方规格如下：

所以这个双摄像头模块将有两个镜头，其中一个是500万像素F2.4镜头，另一个是FHD 1080P F2.0镜头，HMD是否会为这个模块配备蔡司镜头还不得而知。

因此如果上述爆料属实的话，诺基亚9将配备一个强大的前置摄像头，也将成为为数不多的前置双摄像头的智能手机之一。