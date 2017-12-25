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疑似魅族15 Plus真机现身：处理器逆袭、全面屏？

2017-12-25 19:48:50来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家12月25日消息 自黄章亲自爆料以来，魅族15 Plus手机就蒙上了一层神秘感。据悉，这款魅族当家旗舰将在魅族成立15周年时正式发布，在黄章公布了外包装之后，有网友就陆续曝光了这款产品的真机。但由于可靠消息太少，目前仍无法确认这些谍照的真实性。

近日，微博有网友就再次分享了一组疑似是魅族15 Plus的背面真机照，可以看到，这款新机采用了一体式金属机身，背面采用了竖列双摄的设计，双摄底部的小圆圈开孔则是圆形闪光灯的位置。

目前无法确认照片上的这款手机是否采用了全面屏设计，但按照现在的手机圈发展来看，全面屏设计将成为每一款新机的标配，至于这款手机是采用对称式全面屏还是类似于小米MIX的设计，这里我们就不得而知了。

原型机设计图▼

12月18日曝光的魅族真机

此前业界有消息称魅族从明年三月份开始，全年会出6款产品，5款采用高通处理器，1款采用三星处理器，会出1000+/2000+/3000+这些档次，会跟联发科彻底分开。

至于这款黄章亲自打造的梦想机，据悉，共分为两款，分别是15和15 Plus，消息称除了搭载全面屏以外，处理器也都将搭载高通，其中一台是骁龙660、另一台则是835，高配6GB运存。

如果上述消息属实，那么处理器不再是短板的魅族，会在明年逆袭吗？

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关键词：魅族魅族15魅族15 Plus

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