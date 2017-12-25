乐Max2、乐2用户感动！乐视手机圣诞节“诈尸”更新

IT之家12月25日消息 有的厂商手机还在，系统却不更新了，有的厂商手机已经没了，但系统却还在更新。微软属于后者，现在，乐视手机也属于后者了。

去年乐视发生危机以来，乐视手机业务受到了巨大的冲击，新品已经许久没有更新了，而乐Max2等手机用户也似乎已经成为了“孤儿”。

不过现在，情况有所转变。

今天下午，乐视EUI宣布，圣诞节之际，团队对EUI进行了更新，具体版本号为EUI 5.9.028s，这一次主要针对乐Max2 &乐2进行更新，后续型号逐步覆盖。

EUI团队表示克服资金和减员压力，持续为用户体验提升进行攻坚，保证了EUI的顺畅运行。

这一次的更新，让单手操作体验更加流畅，增加了AR短视频功能，同时，加入AI图像引擎，全面提升逆光&暗光&抖动下的拍照体验。对于目前超过2000万的EUI用户来说，这无疑是一个好兆头。

新版EUI让单手操作体验更流畅。顶部操作图标下移，单手操作更灵活；增大拍照按钮面积，拍照操作更轻松。

新版EUI增加了AR短视频功能。还加入AI图像引擎，全面提升逆光&暗光&抖动下的拍照体验。此外，新版EUI优化了防抖动。在智能感应算法的帮助下，Image AI有效减轻了拍照时抖动、物体运动带来的模糊。

▼逆光更清晰

侦测到场景的光照水平不足时，Image AI会自动调节相机的行为，以便更好的成像：一方面，选用更高的预览帧率，提升了对焦速度和准确性;一方面，通过夜景增强技术，提高暗光场景亮度，同时保证画面细腻噪点少。