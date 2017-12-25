荣耀京东超级新品日：荣耀Magic优惠1000元

IT之家12月25日消息 12月26日，荣耀京东新品日正式开启，除了新品荣耀V10开售以外，部分产品最高优惠1000元，下面一起来看一下。

新品日，荣耀官方提供了100元-300元不等的优惠券，另外，整点购机可抢费列罗礼盒，荣耀V10还享受一小时极速达服务，学生特权白条购买荣耀部分手机享受6期免息。

荣耀新品日活动地址：手机 | PC

其他产品方面，荣耀9青春版将于12月26日上午10点08分正式首发，价格为1199元，荣耀畅玩7X最低1299元抢购；荣耀9最高优惠400元；荣耀Magic最高优惠1000元等等。

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关于荣耀新机V10：