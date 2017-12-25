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荣耀京东超级新品日：荣耀Magic优惠1000元

2017-12-25 22:17:33来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家12月25日消息 12月26日，荣耀京东新品日正式开启，除了新品荣耀V10开售以外，部分产品最高优惠1000元，下面一起来看一下。

新品日，荣耀官方提供了100元-300元不等的优惠券，另外，整点购机可抢费列罗礼盒，荣耀V10还享受一小时极速达服务，学生特权白条购买荣耀部分手机享受6期免息。

荣耀新品日活动地址：手机 | PC

其他产品方面，荣耀9青春版将于12月26日上午10点08分正式首发，价格为1199元，荣耀畅玩7X最低1299元抢购；荣耀9最高优惠400元；荣耀Magic最高优惠1000元等等。

荣耀新品日活动地址：手机 | PC

关于荣耀新机V10：

荣耀于11月28日在北京推出了全新旗舰手机荣耀V10，拥有极光蓝、幻夜黑、沙滩金和魅丽红四种配色，根据存储不同则有三个版本，其中4GB运存+64GB机身存储版本售价2699元，6GB运存+64GB机身存储版本售价2999元，6GB运存+128GB机身存储版本售价3499元。

荣耀V10采用5.99英寸全面屏，搭载麒麟970 AI芯片，内置3750mAh电池，支持5V/4.5A的超级快充；配备2000W+1600W后置变焦双摄，以及1300W前置摄像头，支持AI虚化等功能；预装基于Android 8.0的EMUI 8.0系统，支持人脸识别、语音交互和AI开放平台；拥有HiFi-Five功能，支持NFC触碰连接，支持双4G/双VoLTE。

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关键词：荣耀荣耀Magic荣耀V10

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