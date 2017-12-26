Flyme十二月更新：魅族PRO 7系列加入充电自动开机

IT之家12月26日消息 本月底，魅族Flyme6迎来了十二月系统更新，本次新增魅族认证的安全免费网络，应用分身适配更多第三方应用。在系统方面，支持使用悬浮球切换分身任务，尊重每个操作习惯。

值得一提的是，魅族现旗舰PRO 7系列机型支持低电量关机后，充电至6%时自动开机。

具体如下：

稳定版变更日志

功能调整

·系统

更新Android安全补丁，提升手机安全性（PRO 6 / PRO 6s / MX6后续更新）

新增魅族认证的安全免费网络，无需密码输入，使用更安心

截图分享，截图后展示缩略图和快捷键，分享也要快人一步

·游戏模式

调整游戏资源分配策略，提升游戏流畅度

支持切换游戏键盘模式，不轻易改变输入习惯

新增悬浮球开关选项，收放自如，游戏更畅快

路径：「设置-辅助功能-游戏模式-游戏助手」

标记陌生来电，提示通话来源，游戏不分心

新增「TIM」快捷入口，办公信息不再错过

自动调节屏幕亮度，界面清晰，游戏更痛快

延长红包通知消失时间，人头红包我都要

·安全家庭

新增「一键举报」功能，预防诈骗，刻不容缓

优化定位展示逻辑，被守护者退出安全家庭时，守护者亦将退出该页面

·相机

趣拍来袭，自带滤镜和美颜功能，新增多种创意壁纸，让自拍更个性

路径：「相机-左上角模式选择-趣拍」

更新相机算法，优化夜间拍摄，动态调整照片亮度，再黑再亮也能拍清

优化曝光补偿、降低灵敏度，同时扩大曝光补偿范围，支持第三方App调用

·应用分身2.0

适配更多第三方应用，一个应用两个账号，轻松理清工作生活，才能更加专注

路径：「设置-辅助功能-应用分身」

·魅族钱包

新增Meizu Pay，打通支付宝，支持使用二维码快捷付款，买单要快，动作要帅

快速唤醒方式：双击主键唤醒、锁屏左下角上滑唤醒（暂不支持PRO 5 / PRO 6 Plus）

路径：「设置-辅助功能-双击主键」

新增实名认证，优化指纹支付，付款更方便

·免打扰

支持设置独立的免打扰时段以及日期，时间尽在掌握（暂不支持PRO 5 / PRO 6 Plus）

路径：「设置-免打扰-定时启用-添加时间段」

·输入法

英文输入下支持锁定大写，你的习惯你来抉择

路径：「设置-语言和时间-系统输入法-大写锁定」

无需长按输入框，剪贴板有内容时自动弹出粘贴选项，回复更高效

点击光标位置或双击输入框任意文本弹出快捷功能栏，操作更便捷

词库再次升级，根据输入按键智能检索，提高输入效率

·主题美化

新增动态壁纸，让桌面更具个性

路径：「主题美化-壁纸-动态壁纸」

·其他

优化多任务后台查杀逻辑，使用更流畅

双卡条件下，支持在通知栏快捷开关中切换上网卡

支持使用悬浮球切换分身任务，尊重每个操作习惯

在静音/免打扰/未接通电话的条件下不播放挂断提示音

页面浏览过程中，单击状态栏自动返回顶部，充分提高阅读效率

问题改进

解决开机慢的问题 修复相机闪退的现象 修复来电无振动的现象 修复息屏显示不完整的现象 解决通话录音功能失效的问题 解决无法使用指纹解锁的问题 解决通话时无法自动亮屏/黑屏的问题 解决通知栏和锁屏界面不显示未接电话的问题 解决“Krack”引起的Wi-Fi安全漏洞问题 解决用户反馈的其他问题

体验版变更日志

（PRO 7 Plus / PRO 7高配版/ PRO 7标准版/ PRO 6 Plus / PRO 6s / PRO 6 / PRO 5 / MX6 /魅蓝Max /魅蓝E /魅蓝Note5 /魅蓝Note3）

功能调整

·系统

支持使用悬浮球切换分身任务，尊重每个操作习惯

PRO 7系列机型支持低电量关机后，充电至6%时自动开机

问题改进

·手机管家

解决手机瘦身扫出加密应用的问题

解决微信后台无法收到消息的问题

解决部分场景下无法进入电量管理的问题

修复一键优化完成时动画效果显示异常的现象

解决在通话界面一键清理后台时闪退至桌面的问题

·其他

解决「相机」时间水印失效的问题

解决「游戏中心」通知消息不显示的问题

解决展开通知栏时动态通知不显示的问题

解决输入界面无法调起第三方输入法的问题

解决分屏选择「微信/ QQ」后进入分身应用的问题

解决锁屏状态下进入相机后无法查看历史照片的问题

解决用户反馈的其他问题

体验版变更日志

（魅蓝E2 /魅蓝X）

功能调整

·魅族钱包

Meizu Pay打通支付宝，支持使用二维码快捷付款，买单要快，动作要帅

快速唤醒方式：锁屏左下角上滑唤醒、双击主键唤醒

路径：「设置-辅助功能-双击主键」

问题改进

·系统

修复播放录屏没有声音的现象

解决通知栏不显示未接来电的问题

·应用分身

解决关闭分身应用失败的问题

修复点击分身应用悬浮通知，跳转页面有误的现象

·其他

解决用户反馈的其他问题