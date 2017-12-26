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都来了：三星Galaxy C5/C7 Pro升级安卓7.0

2017-12-26 16:38:36来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家12月26日消息 前一阵子，三星大屏手机C9 Pro获得了系统更新，本次更新也是继今年9月份支持微信指纹支付以来的一次重磅更新，系统升级到了安卓7.1。

现在，C9 Pro的两位小弟C5 Pro和C7 Pro同样也迎来了系统更新，系统升级为安卓7.0。上述两款手机用户可通过设置中的系统更新升级体验。和6.0相比，全新的安卓7.0系统修复了大量的Bug，同时改善了手机的续航以及提升了系统的流畅性。

今年1月中旬，三星Galaxy C7 Pro正式发布， C7 Pro采用一体式金属机身+正面2.5D玻璃面板，整机厚度为7mm，背面天线部分采用三道极细注塑条，该机采用正面指纹识别方案。

三星Galaxy C7 Pro配5.7英寸1080P级别Super AMOLED屏幕，首发搭载2.2GHz主频的高通骁龙626处理器，4GB内存+64GB机身存储、前后双1600万像素摄像头，光圈值均为F1.9；支持基于NFC的三星智付。

三星C5 Pro属于中国特供机型，基本就是小号版的C7 Pro，配置方面，三星C5 Pro采用5.2英寸1080P分辨率显示屏，搭载2.2GHz八核骁龙626处理器、4GB RAM+64GB ROM、1600万像素前后摄像头(F1.9光圈)、内置2600mAh电池、双卡全网通、USB Type-C接口、NFC，支持三星智付、息屏提醒(AOD)、U品原音。

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关键词：三星三星C5安卓7.0

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