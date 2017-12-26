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【IT之家评测室】年味十足：vivo X20手机星耀红圣诞限量版开箱图赏

2017-12-26 18:13:35来源：IT之家作者：雪泉责编：雪泉评论：

vivo在今年正式推出了全面屏手机vivo X20。为了迎接圣诞节的到来，vivo推出了X20全面屏手机星耀红圣诞限量版，售价3198元。目前星耀红圣诞限量版vivo X20手机已经来到IT之家，一起来看下吧。

星耀红圣诞限量版vivo X20手机在机身设计上和其他配色版本保持一致，手机正面依然是6.01英寸18：9的全面屏，顶部从左到右分别是前置摄像头、听筒、隐藏式前置补光灯以及光线距离传感器，底部没有实体按键，额头和下巴都很窄，屏幕点亮时视觉冲击力很强。

星耀红圣诞限量版vivo X20与普通配色最大的区别还是在背面，火红的配色带来的是一股喜庆的气息，同时与圣诞节的热闹遥相呼应。

考虑到整体的和谐，星耀红圣诞限量版vivoX20机身背面都做了同色处理，连天线隔断也采用了相同的圣诞红。

vivo X20由于机身背部边缘带有弧形过渡，握持时能够很好地贴合手掌。

如果说星耀红圣诞限量版vivoX20展现的是一种火热以及喜庆，那么搭载这款手机的包装盒则体现vivo在设计上的精益求精。与其他手机追求极简风格的包装不同的是，星耀红圣诞限量版vivo X20手机内置数量丰富的配件，同时整个包装华美，让人感觉十分惊艳。

抛开大红色的外包装，vivo X20手机的包装盒与其他版本大体相同。包装盒以白色为主，中间为金色的“X20”标识，盒子背面则印有产品的详细信息。

打开包装后，vivo X20的配件分别是数据线、充电头、耳机、透明硅胶套、保修说明，数据线为Micro-USB接口，充电头功率为18W规格。

星耀红圣诞限量版vivo X20采用的硬件配置为高通骁龙660处理器，屏幕为AMOLED材质，分辨率为2160*1080，运行基于安卓7.1.1的Funtouch OS 3.2操作系统，电池容量为3245mAh，支持18W规格的双引擎闪充。星耀红圣诞限量版vivoX20拥有的硬件规格为4+64GB，售价3198元。

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关键词：vivo X20vivo

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