用户曝三星S8/Note8升安卓8.0后不支持Project Treble特性

12月26日消息，目前各大国产智能手机厂商已开始准备升级Android 8.0，进行内部测试，明年将会有一大波手机可以用上Android 8.0。现在最新消息，有用户三星S8/Note8手机升Android 8.0后，确认不支持Project Treble特性。

据消息了解，有用户在三星Note8/S8的安卓8.0 Beta版上测试后，通过Termux终端软件进行了验证得到结果，确认这两款机型都是都不支持。不过这个功能可能意义不大，三星并没有重视。

谷歌自从发布了Android 8.0系统，一直强调“Project Treble“特性。这特性主要好处就是，实现安卓大版本迭代时，整合驱动的内核和外包分离，从而可以在老的芯片组驱动上架构新系统，从而大大加快升级速度。也就是说，谷歌将本來由芯片厂商负责的代码修改工作纳入到Android项目中，绕过芯片厂而直接将打包好cpu适配性的系统发送给手机厂商，进而大大节约时间和研发难度，让手机厂商升级系统的门槛变得更低。

最后，对于Android 8.0系统的Project Treble特性只有谷歌Pixel所有系列，华为旗舰Mate10/Mate9系列，索尼XZ旗舰机系列，荣耀V9这些机型都支持。虽然三星目前不支持，谷歌已经强行尽快统一标准，可能后续会有所跟进。