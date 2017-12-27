三星Galaxy S9新爆料汇总：耳机孔、双立体声扬声器...

iPhone X在11月初正式上市后，无论在性能还是销量上，都领先于其他手机，而安卓阵营最早能站出来阻击iPhone X的就是预计明年2月发布的三星Galaxy S9，一张电路板爆料图又把Galaxy S9推向了前台，一起来看看到最近关于三星Galaxy S9的爆料传闻还有哪些。

保留3.5mm耳机孔

几个月来，关于Galaxy S9是否会保留3.5mm耳机孔在业界一种有所争议，不过当Galaxy S9的外观曝光后，我们就看到了它保留了耳机孔。而最近，国外爆料大神@Slashleaks在推特上发布的一张Galaxy S9+的电路板照片基本坐实了这一消息，这块编号为SM-G965F的电路板包含了USB-C接口和为3.5mm耳机孔预留的空间。现在看来，和Galaxy S8及Galaxy Note 8一样，Galaxy S9保留3.5mm耳机孔是大概率事件。

双立体声扬声器

另外一个关于Galaxy S9的新特性传闻是它将加入双立体声扬声器。在收购了哈曼国际后，三星一直希望将其相关技术运用到自己的手机上，如果Galaxy S9能搭载哈曼国际的双立体声扬声器的话，除了能强化外放音质表现，也能避免在播放影音、玩游戏时其中一个扬声器被挡而影响音效。

Galaxy S8

无线充电板和DeX将升级

三星在配件上也将有所更新，除了无线充电板外，桌面扩展坞DeX也将全面升级换代，适配Galaxy S9和S9+的全新DeX Pad同样是用来连接手机和显示屏，把手机变成电脑的底座，同时可以使用鼠标和键盘操作，不过目前还没有新的无线充电板和DeX Pad的照片或更详细的信息。

发布日期有望再提前

关于发布日期，此前已经有报道Galaxy S9不太可能在一月初的CES2018上亮相，而是在2月26日的MWC上登场，现在看来这个日期仍然有提前的可能。外媒爆料三星已经开始下单Galaxy S9的部件，预计在明年一月就能开始生产。

摄像头配置仍存疑

早先曝光的Galaxy S9配置没有太大变化，5.8英寸/6.2英寸AMOLED显示屏，搭载高通骁龙845/Exynos 9810处理器，配备4GB/6GB内存，最高可能提供512GB版本，将预装安卓8.0系统。至于摄像头会搭载与国内最近发布的折叠机W2018同款的f/1.5镜头还是使用f/1.7镜头仍然不得而知。

由于对iPhone X未来销量的不乐观，苹果股票在本周二下跌了3个百分点。通常苹果的旗舰机距离下一代Galaxy系列旗舰机的到来都有6个月的时间，不过iPhone X在11月才开始陆续发货，而潜在的挑战者三星Galaxy S9可能在明年3月就上市，这么看来，苹果在未来的日子里仍然将压力山大。