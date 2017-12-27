谷歌在印度开了实体店，Pixel手机销量就能大涨吗？

在成功跃升为世界第二大手机市场之后，印度的魅力到底有多大，很多厂商都已经尝到了甜头。如今就连不怎么靠手机赚钱的Google，也想从这一潜力巨大的市场中分一杯羹。

近日，印度《经济时报》援引知情人士的报道称，Google准备在印度开设实体门店，主要用来售卖包括Pixel手机、Google Home音箱、Chromebook等在内的硬件设备。这个商店，可能将于2018年下半年正式开业。

他们正在考虑中，Google可能还为此聘请了一位Apple公司的前高管。

（印度总理莫迪与Google CEO桑达尔·皮查伊，图片来自：美联社）

尽管Google发言人对此消息表示不予置评，但来自当地经销商的“证言”，还是多少让这条传言变得更加可信了一些。

目前，至少有两家印度主要的商场称，他们已经收到了来自Google方面要求在商场内提供场地、开设实体门店的请求，“他们已经意识到实体门店的重要性，因为有些功能没办法通过线上来解释和呈现。”

此前，Google已经尝试在印度的主要城市开设了十几家快闪店。这些开在孟买、德里等地主要商圈中的快闪店，不仅售卖Pixel手机，还设置了一些特别的区域来展示产品的新特性。

比如为了更好地呈现Pixel 2的相机在弱光下的图像处理能力，Google就专门在店中开辟了一个“暗房”区域。用实际的效果说话，胜过广告宣传中的千言万语。

这也许正是促使Google要在线下开设更多实体店的理由。尤其是对手机这种可玩性高的硬件设备来说，实体店中的体验是线上购物无法取代的。

（图片来自：The Verge）

事实上，早在2016年10月20日，Google就已经率先在美国纽约开设了一家这种实体快闪店——“Google制造”（Made by Google）。它主要在节假日向公众开放，用来展示并销售包括智能手机、VR头显、Google Home智能音箱、Chromecast流媒体设备等等产品。

对Google来说，这样的实体门店，在自己的整个销售体系中占有着越来越重要的地位，对公司的整个营收结构转变也有不小的影响。

在Google目前的主营业务中，包含广告、搜索、地图、YouTube、Android等在内的互联网业务仍然是最主要的收入来源。不过随着移动互联网时代的到来，社交网站对广告市场的“入侵”越来越严重，Google正在考虑转变以广告收入为支撑的营收结构。

（图片来自：Visual Capitalist）

从Google母公司Alphabet公布的第三季度财报来看，尽管并未给出具体的营收数据，但Google的云计算业务增长非常强劲，有望成为公司未来新的增长极。

表现同样亮眼的是硬件业务。凭借Pixel手机、Chromebook笔记本、Google Home等硬件设备的畅销，Google的“其他营收”业务部门收入稳步增长，整个“非广告营收”同比增长40%。

（图片来自：9to5Google）

更为重要的是，Google的“由软及硬”，有着天然的优势。已经搭建出Android这个生态系统的Google，虽然走的不是苹果那种关起门来赚大钱的路子，但在整个软件生态中的地位不可小觑。而这个Android生态，也将为他们提供很大的业务拓展想象空间。

Google CEO桑达尔·皮查伊在财报电话会议中说道：

以往，硬件可能是一项单独的业务，如PC业务、智能手机业务。但如今，我们已经迈入不同的时代，拥有不同类型的计算体验，而将这些体验整合到一起至关重要。我们会同时与整个生态系统进行合作。

苹果已经证明了这种模式的可行。为了卖出更多硬件，把更多的粉丝拉进这个大的生态系统，像苹果那样在线下布更多的实体体验店，也就非常顺理成章了。

（图片来自：CNET）

而为什么要在印度大范围开店，就更加是一件老生常谈的事了。亚太市场，正在成为包括Google在内的一大批科技公司征战的新蓝海；而正处在消费需求增长期的这些印度消费者们，也迎来了新的一批换机潮。

但正因为如此，Google在此所面临的机遇和挑战也同时存在。高端市场有苹果、三星，中低端又有印度本土品牌和来势汹汹的小米、vivo、OPPO，Google想要靠Pixel在已经形成割据之势的这里闯出一片天地，着实不太容易。

（图片来自：Getty Images）

2013年的时候，Google曾经和印度当地企业共同开设了数家AndroidLand商店，用来销售三星、索尼、联想、HTC、Micromax等品牌的Android智能手机。但由于业绩未达预期，这个项目早早地夭折了。

需要考虑的还有经营牌照问题。印度政府对于这种零售商店的运营方式多有限制，此前，三星和小米在印度开设的实体零售店，都是由当地的特许运营商来运营的；苹果虽然想要申请自己独立的经营牌照，但离靴子正式落地还需时日，他们现在还在就零部件进口税的减免问题和印度政府进行斡旋。

由此看来，摆在Google面前的问题确实很多，不过他们这个“来到线下”的打算，应该已经是板上钉钉的事了。