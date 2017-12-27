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业内人士：三星明年推可折叠手机的可能性不大

2017-12-27 22:56:14来源：新浪科技作者：李明责编：远洋评论：

北京时间12月27日晚间消息，当前有许多报道称，三星将于明年推出可折叠屏幕手机Galaxy X，但业内人士指出，由于面临诸多技术挑战，三星明年推出Galaxy X的可能性不大。

外媒曝光的渲染图

美国科技媒体Tech Configuration今日发布了一段最新的Galaxy X概念视频，该视频显示Galaxy X在折叠模式下拥有5英寸屏幕，但展开后就变成8英寸的平板电脑。

这只是近期媒体发布的有关Galaxy X概念图片和视频中的一个，这些报道似乎表明，三星很快就会发布可折叠手机Galaxy X。

而且，三星电子移动事业部总裁高东真(Koh Dong-jin)今年9月也曾表示，三星计划在2018年发布一款带有可折叠显示屏的智能手机，但仍有一些难题未攻克。

虽然如此，一些业内人士认为，三星明年就推出可折叠手机是值得怀疑的。其中一位知情人士称：“可折叠手机明年量产根本是不可能的，因为还有一些技术难题尚未解决。”

另一位业内人士称，可折叠手机还面临耐用性等问题。例如，如何确保可折叠手机反复折叠，以及如何以较低的成本确保设备足够轻薄。

在此之前，三星旗下显示面板制造商Samsung Display首席工程师Kim Tae-woong也曾表示，由于曲面屏手机依旧畅销，再加上一些技术上的挑战，可折叠屏幕手机可能要到2019年才能上市。

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关键词：三星Galaxy X三星

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