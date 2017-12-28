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电池又出问题，曝三星Note8电量耗尽后无法充电

2017-12-28 11:43:01来源：凤凰科技作者：箫雨责编：骑士评论：

据科技博客Android Authority北京时间12月28日报道，多位用户在三星论坛上反映，Galaxy Note8在电池电量耗尽并关机后，无法充电和开机。另外，多位用户反映Galaxy S8+也存在类似问题。

报道称，三星已经注意到了这个问题，似乎开始根据实际情况为用户更换手机。

就在一年前，Galaxy Note7因为电池存在瑕疵容易起火爆炸而提前退市。这一事件对三星Note品牌造成了难以估量的损害，并迫使三星大幅调整其电池安全检测程序。自那之后，三星推出的Galaxy S8、S8 Plus以及Galaxy Note8受到了用户和评测人士的好评，没有出现像Galaxy Note7那样的重大电池问题。

不过，尽管危险程度没有Galaxy Note7电池那么严重，但是三星似乎又遇到了一个电池问题。一些Galaxy Note8用户反映，他们的手机无法充电。

多位用户在三星社区论坛上反映，他们的手机在电池电量完全耗尽(0%)并关机后，无法充电。目前，受影响的Galaxy Note8无法充电，而且毫无反应。在多数情况下，Galaxy Note8的LED充电指示灯也没有反应。

一位用户甚至录制了一段尝试恢复手机的视频。视频显示，他的努力毫无效果。许多受影响用户还尝试更换多条充电线，并设法在安全模式下重启毫无反应的手机，但是多数人没有成功。

幸运的是，三星对此做出了回应。三星论坛上一位名为“SamsungMel”的版主建议用户在保修期内更换存在瑕疵的手机，并表示“Note8无法开机这一特殊问题肯定是我们需要立即解决的”。

目前还不清楚这一Galaxy Note8问题的影响范围有多大，但是三星肯定希望查明原因，尽快解决问题，缓解用户对于电池的担忧。

这一问题似乎还影响了部分通过运营商销售的Galaxy Note8。Verizon、T-Mobile和Sprint用户也全都反映了类似问题。

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关键词：三星Note8三星

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