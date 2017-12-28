中兴Blade V9现身：终于拥抱18:9全面屏

IT之家12月28日消息 中兴是目前仍未推出全面屏手机的少数厂商之一，但现在这个情况已经发生改变，目前中兴西班牙语网站上出现了一款名为Blade V9的新机，该机就采用了18:9全面屏。

ZTE Blade V9采用双面玻璃设计，后面的玻璃看起来像HTC的U系列一样非常光滑，因此可能很容易被弄脏。手机正面的边框很小，以容纳更大的屏幕，指纹识别移到了后面。总的来说，V9在设计方面比V8有了很大的提升，不仅更好看，7.5毫米的厚度也更薄，但电池容量却更大，重量也几乎与V8相同。

Blade V9具有高宽比为18：9的5.7英寸FHD + Incell显示屏，搭载骁龙450处理器，拥有2GB，3GB和4GB RAM的版本，内置存储则提供16GB，32GB和64GB。不管选择哪种版本，手机都支持存储卡扩展。

Blade V9还配备了双后置摄像头，一个是具有F / 1.8光圈和6P镜头的1600万像素自动对焦摄像头，另一个是500万像素定焦摄像头，该机前置1300万像素摄像头。

Blade V9预装Android Oreo系统，机身顶部有3.5毫米耳机孔，底部采用micro-USB端口，内置3200mAh电池，手机重140克，尺寸为151.4 x 70.6 x 7.5毫米。

Blade V9提供金色和黑色的版本，目前没有公布价格和上市时间，因为手机还没有正式发布，估计发布时间会在明年一月份，最有可能在CES期间。