索尼Xperia XA2 Ultra配置确认：转投高通骁龙630

今年9月时候，索尼公布了一款代号为H4233的新手机，最近，马来西亚产品认证管理机构SIRIM在一份文档中确认了H4233将会是索尼Xperia XA2 Ultra。

确定了代号，那么参数基本也能确定了。此前GeekBench已经给出了爆料，H4233，也就是索尼Xperia XA2 Ultra将使用8核2.2GHz主频的高通骁龙630处理器以及Adreno 508 GPU，4GB RAM和64G存储空间，屏幕依然为6英寸1920×1080分辨率，摄像头是具备4K拍摄能力的2100万像素主摄像头和1600万像素的前置摄像头，和索尼目前的旗舰机Xperia XZ1一样，Xperia XA2 Ultra也将运行Android 8.0系统。不过Xperia XA2 Ultra预计仍只支持双4G，无法支持CDMA。

从配置可以看出来，作为一款中端机，Xperia XA2 Ultra的16:9分辨率显示它将不会有全面屏设计，不过放弃了Xperia XA1 Ultra使用的联发科Helio P20处理器转而使用高通骁龙630也让人期待。根据惯例，索尼应该还有一款Xperia XA2手机做为Xperia XA1的下一代，不过目前并没有关于这款手机的具体消息。Xperia XA2 Ultra和Xperia XA2最快在1月9日开幕的CES2018上就能与我们见面了。