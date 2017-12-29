三星S8/S8+迎安卓8.0 beta 5更新：包含2017年12月Android补丁

IT之家12月29日消息 据外媒UberGizmo报道，三星已经发布了Galaxy S8和Galaxy S8+的Android 8.0的最新测试版，这是自适用于Galaxy S8/S8+的Galaxy Beta计划发布以来的第五个Android Oreo测试版。

该公司最近已经将其Galaxy S8/S8+测试计划的范围扩大到全球更多的市场，此次的beta 5是测试范围扩大后的第二个beta版本，所有市场的测试固件的版本都是一样的。

就像几周前发布的beta 4一样，此次的beta 5并没有带来重大的改变，不过，它修复了几个错误，尤其是包含了由Google发布了Android系统12月补丁（2017年）。

该测试版固件的大小为613MB，如果你在测试计划之中，那在更新之前，你最好连接到WiFi网络。另外需要注意的是，这是一个测试版，也许有bug存在，所以在下载和安装最新的测试版之前，你最好备份一下手机里的所有数据。

三星还没有说明适用于Galaxy S8和Galaxy S8+的Android 8.0正式版何时会发布，不过有一点是肯定的，正式版一定要明年才能等到了。

消息来源：UberGizmo