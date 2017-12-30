联发科明年发布P40/70两款高端芯片：支持AI技术

在2017年搭载联发科处理器手机必然是魅族用的最多，由于与高通合作了，在首搭载骁龙处理器的魅蓝Note6尝鲜到了甜头。现在最新消息，在明年联发科将有新的调整，联发科准备了P40/P70两款高端处理器。

据消息了解，在智能手机行业当中，大家都知道魅族是与联发科合作最频繁的一个手机厂商，甚至连旗舰手机都搭载联发科。魅族首次与高通合作之后，在魅蓝Note6得到了不少盈利，取得了不少成绩，魅族放弃联发科还是有可能的。对于明年的联发科将如何发展，有媒体报道，联发科联合CEO蔡力行透露，2018年的移动平台上，联发科计划推出两款新品，都隶属于Helio P系列，其中包括明年上半年的Helio P40。

联发科Helio P40/P70两款旗舰处理器，都采用台积电12nm工艺制程，CPU拥有四个A73+四个A53架构，区别主要在主频上，P40都是2.0GHz，而P70则是A73 2.5GHz，A53 2.0GHz；在CPU性能上，P40内置700MHz主频的Mail G72MP3，P70内置800MHz主频的Mail G72MP4。在运存上，这两款处理器都支持最高8GB的LPDDR4X内存。在基带上，P40支持Cat.7，而P70则是支持Cat.12。

另外，这两款处理器都加入AI、高速计算技术，并全面支持相关功能和应用，包括人脸识别、AR/VR、3D感应等等。同时，实现“云端+终端”的混合AI架构，并提升Edge AI的计算效率。

最后，有台湾产业链传，明年小米将会是联发科的爆发稻草，小米准备超强全面屏新机需要搭载这两款处理器。预计小米的超强全面屏新机必然是红米系列高端机型，还有一些vivo、OPPO、金立厂商都在中端机系列上也会采用联发科的P系列处理器，至于魅族是否还会继续与联发科合作呢？只能看明年联发科将会如何发力，让我们拭目以待。