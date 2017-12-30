2017年手机行业全面屏大爆发，但未来不止于此

2017年已经接近尾声，谈起今年手机行业的发展，“全面屏”绝对是一个所有人都绕不开的词。从去年10月雷军首次提出这个概念到现在，仅用一年时间，全面屏已经从高端旗舰飞速普及到了千元手机上，让人不得不感叹这阵全面屏风潮来得实在太快。

●全面屏逐渐为用户熟知

对于全面屏的兴起，百度搜索指数趋势给出了最直观的描绘：“全面屏”的搜索指数首次波峰出现在2016年10月末，彼时小米MIX概念手机发布，全面屏的这个词语被提出。此后接近5个月的时间，全面屏的搜索指数一直处于“沉寂期”。直到3月末国行三星S8正式发布，全面屏的影响开始逐渐提升。

今年9月份，三星Note 8、小米MIX 2、vivo X20以及iPhone X的轮番上场将全面屏的搜索指数推向了最高潮。在这之后，OPPO、努比亚、金立、甚至是红米全面屏手机纷纷登场，全面屏的热度也开始居高不下。

全面屏手机销量上，知名数据调研机构GFK在已经发布的2017年Q3报告中预测，到2017年第四季度结束，中国手机市场全面屏手机的销量份额将会突破21%。

可以看出，一年的时间里，如今全面屏的普及程度以及市场对于全面屏的认可度，都已经达到了很高的水准。

●各不相同的“全面屏”

从字面意义上来看，全面屏指的是正面全部为屏幕，屏占比接近100%的手机，不过，由于技术上的限制，目前还没有手机产品能够达到这样的标准。

而且，现下手机厂商们对于全面屏的理解也不尽相同。目前市面上比较常见的全面屏手机大概可以分为四类：华为/vivo/OPPO/金立/一加等厂商的上下窄边设计全面屏、三星Note 8为代表的全视曲面屏、小米MIX 2为代表的无额头设计以及iPhone X为代表的异形全面屏。

上下窄边全面屏

相较之下，因为对于手机内部元器件排布影响最小，上下窄边+18：9比例全面屏设计最容易实现，因此选择此设计方案的厂商也更多。

而且，与传统屏幕类似的设计也让它对于屏幕的材质没有特殊要求，无论是传统LCD屏幕，还是OLED屏幕都能进行此类全面屏设计。而且如果采用LCD类显示屏，手机成本更容易控制，更容易向低价位普及。

全视曲面屏

三星S8/Note 8的全视曲面屏在整体设计上虽然与前者相同，不过因为在全面屏的基础上做了曲面设计，所以手机屏幕就限制在了OLED材质上面，原料价格也要更高，加上目前OLED的供货限制，现在只有三星的产品采用了此类设计。

无额头设计

作为全面屏概念的提出者，小米在全面屏方面要比上面这些厂商更为激进——除了采用窄下巴之外，还直接砍掉额头。以此来让手机屏幕视觉效果上更加接近真正的“全面屏”。

而这种不对称设计同样存在它的缺点，除了美感之外，小米还不得不在视觉效果和实用之间进行取舍：比如传统听筒还是悬臂梁式压电陶瓷，以及未来如何解决摄像头的问题。

异形全面屏

相比安卓阵营的各种解决方案，姗姗来迟的iPhone X所采用的异形全面屏显然更加接近全面屏的概念。

●全面屏所带来的革新

值得注意的是，全面屏不仅让手机在视觉效果上的更进一步，对于手机硬件、交互方式甚至一些其他行业都会造成深远的影响。

生物识别技术

自2013年开始普及到现在，指纹识别已经成为了手机上的一项标配。在全面屏的驱动之下，手机厂商不得不对指纹识别进行重新的思索。

现下关于生物识别技术的主流声音集中在面容识别和屏内指纹上面。其中，横空出世的面容识别已经在iPhone X上被应用，据传，小米和OPPO也在发力面容识别，希望以此来去带指纹识别。

其他手机厂商则都在发力屏内指纹技术。本月，Synaptics宣布其光学屏下指纹技术已经开始量产，明年1月的CES上vivo采用该技术的手机将会正式亮相。有消息称，除了vivo之外，华为、三星、金立等厂商都在发力屏下指纹技术。

人机交互方式

另一方面，干掉实体指纹按键之后，原有的手机操作逻辑也不再适配全面屏，所以手机厂商不得不为全面屏设备提供全新的交互方式。

以iPhone X为例，苹果用手势操作取代了之前Home键所承载的功能，例如上滑返回、上滑悬停多任务，上滑悬停长按清理后台和左右滑动快速切换应用等等。

安卓厂商对于取消实体按键的处理方式最开始为采用屏内虚拟键的形式，不过屏内虚拟按键同样会影响屏幕的实际显示面积，现在，越来越多的厂商（vivo、OPPO、一加、小米）都开始换用手势操作来实现按键功能。

全面屏时代，手势操作无疑是最好的选择。

●明年全面屏会变成什么样？

那么明年，全面屏除了进一步普及之外，还会朝着那个方向发展呢？

不少国产手机厂商都已经表达了对异形全面屏的兴趣，金立集团董事长刘立荣还曾在群访中表示，异形全面屏将会是流行趋势。

今年10月末，京东方在位于成都的第6代柔性AMOLED生产线向华为、OPPO、vivo、小米、中兴、努比亚等十余家客户交付了AMOLED柔性显示屏，并且展出了类似iPhone X的异形屏。这说明供应链方面对于AMOLED柔性屏的投入变得越来越大，AMOLED屏幕、甚至是异形屏的供应情况在明年可能也会得以改善。

如果不出意外，明年可能会有更多采用异形屏的手机出现在市场上。

全面屏既是契机也是挑战

对于手机厂商而言，已经开始兴起的“全面屏”既是一个不错的契机也是一个重大的挑战：全面屏可以说是近年来手机形态最大的一次改变，即使如今手机市场的整体格局已经趋于稳定，不过抓住全面屏的契机仍有更进一步的机会。

另一方面，屏下指纹、面容识别、基于全面屏的手机ID设计，这也是对于手机厂商综合素质的大挑战。现在，全面屏大战已经拉开帷幕，结果如何，让我们明年见分晓！