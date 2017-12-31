1599元！诺基亚7元旦价格新低：领券立减400元

IT之家12月31日消息 2018-01-01至2018-01-03，诺基亚手机京东商城推出了领券满减活动，包括满2180元-400元、满1980-400元。

诺基亚7 4+64GB版本售价1999元，领券之后可1599元拿下，这也是诺基亚7的历史最低价格。6+64GB版本售价为1999元，不过暂时用不了1980-400元的券，但可以凑满2180元-400元，因此小编这里还是推荐4+64GB版本。

值得一提的是，购买手机还附送一款倍斯特的10000毫安时的移动电源。

诺基亚7京东领券地址：手机 | PC

诺基亚7有明亮黑和温润白两个版本，虽然都采用玻璃机身，但给人完全不同的两种感觉。明亮黑诺基亚7清凉顺滑，而温润白诺基亚7温暖细腻。

官方表示，诺基亚7白色版的整个镀色流程，共需7个步骤，比明亮黑版制作工艺多耗费36个小时。

具体规格方面，诺基亚7采用了骁龙630处理器，14nm工艺制程，标配64GB机身存储，拥有4GB/6GB两种运行内存，3000mAh电池。诺基亚7前面采用虚拟导航键、后置指纹识别。

拍照方面，诺基亚7搭载蔡司镜头，后置1600万像素摄像头，F1.8光圈，前置500万像素摄像头，支持正反双视野拍摄。

同时，诺基亚7还支持OZO全景音频捕捉技术，可以更好地捕捉现场声效。搭载原生安卓Nougat系统，可以给消费者带来原生的安卓体验。

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