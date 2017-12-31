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华为P20/P20 Plus外观曝光！三摄、三种设计风格

2017-12-31 11:45:26来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家12月31日消息 此前外媒gadgety的报道称，明年2月份，华为将会发布自家新一代重磅手机产品，该款手机命名为P20，而非P11。据悉，P20将会是一个系列产品，将会包括P20、P20 Plus、P20 Lite等。

而之所以没有按照顺序命名P11，主要为了突出新机的升级幅度很大。需要注意的是，今年夏天，华为已经申请了“Huawei P20”的商标注册，因此上述消息的准确性颇高。

日前，slashleaks就放出了一组华为P20和P20 Plus以及新曝光的P20 Pro的外观设计轮廓图，虽然都是P20系列，但这三款手机ID设计并不相同，三款手机背面均搭载三颗摄像头，设计各有特色。

比如P20采用了前置指纹全面屏的设计，背面三颗摄像头横置，P20 Plus同样采用了正面前置指纹全面屏的设计，但背面的摄像头则是类似于iPhone X的竖列设计。

P20 Pro则采用了异性全面屏，背面指纹识别和竖列三摄的设计风格接近Mate 10 Pro。

目前尚不能证实谍照的真实性。

此前evleaks爆料，华为全新P20将采用“ProTriple-lens”三镜头设计，4000万像素+五倍混合变焦，同时配备全新的传感器。配置方面，新机将会搭载麒麟970处理器，整体性能与华为Mate 10接近。

另外，有消息称更高级的P20 Pro将会搭载麒麟975处理器，运存6GB起步。

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关键词：华为华为P20

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