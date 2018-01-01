三星回应Note8电池问题：仅少量用户报告

据科技博客PhoneArena北京时间1月1日报道，针对用户报告的Galaxy Note8和Galaxy S8在电池电量耗尽后无法充电和开机的问题，三星电子回应称，公司目前只收到了少量用户的报告，需要更多信息才能作出判断。

上周，部分GalaxyNote8和Galaxy S8用户反映，他们的手机在电池电量完全耗尽后“变砖”。一旦手机关机，他们使用任何方法都无法将其激活。尽管对于受影响机型的用户来说这是个可怕消息，但至少它们不会像Galaxy Note7那样爆炸。去年，三星两次召回Galaxy Note7，并最终停止销售这款手机，为此损失了数十亿美元利润。

现在，Galaxy Note8和Galaxy S8用户需要确保在电池电量降低到0%之前对手机充电。三星目前正在调查这一问题。具有讽刺意味的是，在去年发生Galaxy Note7爆炸事件后，三星表示将开始在新手机上采取8步电池安全检测措施。

三星在一份声明中称，目前只接到了少量用户的投诉，需要更多信息来作出判断。如果用户的Galaxy Note8和Galaxy S8在电量耗尽后无法重启或者无反应，就需要立即联系三星。只有三星掌握了足够的信息，它才能作出准确评论。

“当然，三星对于所有这种类型的报告都认真对待。我们只收到了极少量的用户报告，询问这是否与充电管理有关。不幸的是，我们只有在掌握了受影响设备的更详细信息后，才能就此事发表进一步评论，”三星称。

目前为止，三星似乎还没有为受影响机型更换手机。