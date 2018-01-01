全面屏都来了，是时候好好讨论一下虚拟按键的去留

Android手机用户里，可能没有比用过魅族Smartbar的人更讨厌虚拟按键的了。

2013年底，我买了一部MX3，那个经典的小圆圈和素雅简洁的Flyme曾让我爱不释手。

但是那个占据了整个屏幕下方的黑条让我十分不理解——我的上一部手机是iPhone 4，最后悲剧的进水了。

逛了一圈魅族社区，才明白这就是smartbar，一个支持的人都说好的交互设计——手机屏幕超过了5寸，就很难够得到左上角的返回键和一些功能键，将这些按键集中到smartbar中单手也能够到了。

理想很美好，现实却很悲惨——很少有软件专门为smartbar适配。

所以日常使用的效果是这样的——被双底栏支配的恐惧：

直到现在，你还可以在贴吧、知乎中找到大量帖子：smartbar存在的意义是什么？如何隐藏smartbar？

终于Flyme 4发布后，我的MX3迎来了转机：可以全局隐藏smartbar了——从小圆圈上滑返回。

三大金刚

当然，原生Android向来是有虚拟按键的，分别承担着返回、桌面、多任务三大功能，俗称「三大金刚」。

所以，其实双下巴还不是最恐怖的——还有「三下巴」的：

国产手机去虚拟按键之路

彼时，iPhone用的是实体Home键，没有虚拟按键的Android手机解决办法是手机屏幕下方放上三个触控按键，按的时候还有亮灯的效果，比如当时的小米3。

另一种办法也与此类似：有个实体的Home键，按下Home键返回桌面，Home键左右侧分别是返回和多任务。这种设计三星从Galaxy S3用到了Note 7。

到了2015年，你能买到的手机几乎都有实体Home键，因为指纹识别成为手机的标配——没有指纹识别键都不好意思称为手机了。

很多厂商这个时候都达成了默契——轻触Home键返回，按压回到桌面。比如魅族的mback。

看起来很完美了，我们似乎再也见不到虚拟按键了，三大金刚已经「寿终正寝」了。

时间到了2017年，「现实狠狠的打了我一巴掌」：手机厂商争先恐后推出18:9的全面屏手机，虚拟按键很快就又回来了。

正面「额头」和「下巴」收窄甚至没有了，无论是mback还是其他back都很难放到手机正面了。

于是，好不容易拉长的18:9屏幕比例，被虚拟按键占用后，就又变回17:9了。双底栏、双下巴当然也是必不可少的——我想一个人静静。

iPhone X的触控条

对于去掉标志性圆形Home键的iPhone X来说，这个转变似乎来的很自然：底部常驻一个又细又长的触控条，上滑返回桌面，上滑停留呼出多任务，左右滑动触控条多任务切换。

通过触控条切换多任务比iOS曾经的双击Home键和3D Touch还方便。

手势操作来的这么顺利，离不开人机交互的优秀老师——Web OS、MeeGo、Blackberry OS。

2009年1月8日，Palm在CES上发布了搭载WebOS的Palm Pre。随着系统的迭代，Web OS卡片式的任务管理、手势操作、后台应用和内存管理一应俱全，也成为了目前Android和iOS必备的功能。

Web OS的手势操作逻辑是通过手机屏幕下方的一个触控区域，上滑回到多任务卡片，多任务界面右下角有个专门的桌面小图标。

按照资历，资格最老的Web OS可以说是宗师了。

另外一位老师MeeGo的手势操作逻辑是上滑、左滑、右滑均能返回桌面，从桌面左滑是多任务卡片页，缓慢的上滑可以呼出多任务图标。

比如我同事这台保存的完好如新的Nokia N9（系统是MeeGo 1.2）：

MeeGo多任务手势：

而这台Blackberry Passport的操作逻辑是上滑返回多任务卡片，再左滑回到桌面：

在三位老师和iPhone X的号召下，Android阵营很快也跟进了手势交互。

Android阵营这次不再像实体Home键的年代那样有默契了——目前主要有两种手势操作逻辑：

第一种是手机厂商们用的比较多的，比较典型的是锤子的坚果Pro 2和oppo的R11s：把原来的“三大金刚”操作逻辑一一对应，分别替换为相应的上滑手势。

从屏幕左下上滑返回上一级，中间上滑返回桌面，右下上滑呼出多任务：

▲坚果Pro2手势操作：返回上一级和多任务的手势位置可互换

另一种是以小米的MIUI为代表的，手势操作的位置并不与三大虚拟按键对应。返回上一级是从屏幕的左侧右滑，或者屏幕的右侧向左滑动：

这样做的好处是单手操作手机的时候可以很方便的返回，如果像坚果Pro 2那样从屏幕左下往上滑，单手很难够得到。

MIUI返回桌面的手势操作与其他手机相同：

红米5 Plus呼出多任务的手势与iPhone X很像——上滑，短暂停留：

虽然千元机都有全面屏手势交互了，但一些18:9屏幕的手机还依然未适配。

不过在Android上手势操作也可以通过第三方软件实现，当然前提是你要想办法把虚拟按键完全屏蔽掉。

比如这款在酷安中下载量已经超过1万的「手势Home」APP：

对了，今天已经是2018年了，我只有一个新年心愿：双底栏不要再回来了。

希望那些还未适配全面屏手势的手机能够早日去掉双底栏。