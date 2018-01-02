中国手机品牌在俄罗斯有望超越苹果：华为、小米和中兴突出

北京时间2日俄罗斯卫星通讯社讯，俄罗斯专家在接受采访时表示，中国智能手机制造商占据俄罗斯市场近三分之一的份额，预计2018年小米和华为的在俄销售量将超越当前位居第二位的苹果手机，成为销量仅次于三星的智能手机品牌。

超30%手机产自中国

知名科技市场调研公司Counterpoint的市场监测报告显示，2017年第三季度，中国手机制造商在整个俄罗斯市场的份额达到32%。

俄罗斯埃尔多拉多零售连锁店（Eldorado）向卫星通讯社透露，目前中国品牌智能手机的销售量占45.1%，销售额占24.7%。埃尔多拉多公司的瓦西里·博利沙科夫表示：“中国品牌智能手机在公司的销量中所占份额在增加。”

俄罗斯分析机构Telecom Daily总经理丹尼斯·库斯科夫认为，中国二线品牌手机产品数量在俄市场所占总份额很大，由于价格实惠，这些品牌的手机十分畅销，然而这些公司各自所占份额并不高。

库斯科夫说：“在这类品牌中，较为突出的有华为、中兴，这两家企业与苹果和三星形成竞争。”

俄罗斯Marvel-Distribution公司战略发展总监谢尔盖·福明表示：“苹果和三星在俄市场的销量占40%，中国品牌占比已接近30%，也就是说紧随领先者之后。”

福明认为：“未必有人能动摇三星的地位，甚至是从长远来看，但华为的销售量有可能在明年超越苹果，华为目前排在销量榜的第三位，并占有近10%的市场份额。”

福明指出，销量和销售额在俄市场排在前三位的中国制造商分别为华为、小米和中兴。

小米成为销量“黑马”

根据国际数据公司（IDC）的统计，早在一年前，小米手机在俄罗斯智能手机市场的份额不到1%，2017年第三季度，小米以11%的市场份额占据第三位，仅次于份额23.9%的三星及份额18.1%的苹果。

福明指出：“份额增长的原因在于，该品牌正式开始对俄供应，这是以前没有过的。”

调研公司Counterpoint的数据显示，过去一年，小米智能手机在俄罗斯的销量涨幅达325%，并成功跻身俄市场最受欢迎的移动设备品牌。分析人员认为，公司的高知名度有赖于良好的广告策划，低廉的价格和高质量的产品。

福明认为，公司的网络营销做的也很到位，确保了小米手机在年轻人中广受欢迎。

新玩家进军

2017年10月，步步高电子工业有限公司（BBK Electronics）宣布旗下品牌Vivo正式开始在俄罗斯销售。作为2018年世界杯赞助商，该品牌选在世界杯前夕进军俄市场。Vivo将在俄罗斯推出带有FIFA World Cup标志的智能手机。VIVO手机俄罗斯分公司总经理向俄《新闻报》表示，公司计划在一年内占领俄智能手机市场5-7%的份额。

福明认为，Vivo手机的价位要高于小米，因此未必能够获得5-10%的市场份额。他指出：“Vivo很可能借助2018年世界杯的热潮和大力的推广，在俄上市第一年的销量取得骄人成绩，但从长远来看，Vivo很难跻身前五名。”

与此同时，中国新玩家的出现并非总是一帆风顺。2016年打入俄罗斯市场的乐视（LeEco），尽管有良好的营销政策，最终仍未能站稳脚跟，并退出了俄市场。

福明表示：“乐视绕过了分销商，着力于直销，但公司资金不足，而且公司还存在严重的运营问题，因此无法继续当前的业务。”