夏普第30款全面屏手机！官方宣布S3于1月16日发布

IT之家1月2日消息 日前，夏普手机官方正式宣布，将于1月16日在台北举办新品发布，正式发布旗下的第三十款全面屏手机。

海报中央有一个大大的数字“3”的Logo，除了暗示这是第三十款全面屏产品以外，图案也勾勒出竖排双镜头的意象。

根据IT之家去年年底的报道，发布会上，夏普将发布两款手机产品FS8018和FS8015，目前这两款产品也已经入网工信部了。

FS8015▼

在外观设计上，FS8015背面与此前发布的异性全面屏手机S2几乎一致，只是一个后置指纹识别开孔的区别。

FS8015采用了5.99英寸显示屏，分辨率为2160×1080，屏幕比例同样为18比9，搭载CPU主频为2.2GHz的八核处理器，或为骁龙630。配备4/6GB内存+64/128GB存储，电池容量为3100mAh，运行安卓8.0系统。摄像头方面，后置1200+1300万双摄，前置1600万。

FS8018▼

夏普FS8018采用了2.2GHz主频率8核处理器，频率/核心与夏普S2所采用的骁龙630一致，其它方面，该机拥有4G+64G、6G+128G两种内存版本，前置摄像头像素达到2000万，电池容量为2930mAh，支持全网通网络，系统基于Android 7.1.1定制。