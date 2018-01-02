小米推新年礼遇活动：小米MIX 2立省300元

IT之家1月2日消息 迎新年，小米官方京东商城推出了“新年礼遇，甜蜜换新”活动，活动持续到1月4日，在这期间，小伙伴可领取980-100元、1980-200元、2980-300元等优惠券。

此外，小米Note3直降300元、全面屏2.0的小米MIX 2同样优惠300元，小米Max 2直降200元、小米5X最省100元。

除了手机之外，小米笔记本、小米电视等等产品都迎来了降价活动。

感兴趣的小伙伴不妨提前关注一下。

活动地址：手机 | PC