诺基亚数款新机蓄势待发，2018年要反扑

诺基亚在2017年可以说是“咸鱼翻身”，据市场分析机构Counterpart Research的统计，虽然诺基亚在去年只发布了6部智能手机、5部功能机，但是却在第三季度单季取得了280万部智能手机、1350万部功能机的出色成绩，而在2017年上半年，诺基亚一共也才销售了150万台的智能机。那么在2018年诺基亚会有什么计划呢？近期曝光的一份文件似乎回答了这个问题。

在诺基亚手机内置应用的官方APK安装包中，开发者发现了一连串的手机型号，除了已经发布的手机之外，我们也看到了诺基亚4、诺基亚9等尚未发布的机型。值得一提的是，诺基亚品牌的运营者HMD曾经表示因为数字“4”在亚洲范围内被认为是不吉利的数字，所以不会推出这一型号的手机，现在又传出来，应该是针对欧美市场的产品了。

在图中还能看到NOKIA 7 Plus和NOKIA 6 2018款的信息，而前者也是第一次进入公众视野，或许会在屏幕和电池上有一定的提升。而NOKIA 6 2018款就比较清晰了，因为这部手机已经在工信部过审，并且会在3天之后发布。据说该机拥有两个版本，一部搭载5.5英寸18：9屏幕，而另一部为16：9的传统屏幕，其他配置则基本保持不变，都搭载骁龙630处理器、4GB内存，如果能够维持上代NOKIA 6 1699元的售价，那么新机竞争力其实非常强。

至于传了一年还没发布的NOKIA 9应该也不远了，据说它并不会搭载流行的全面屏，而是会采用之前三星爱用的双曲面OLED屏幕，处理器会搭载骁龙835，看来HMD现在还很难和众多大厂抢骁龙845的货源。除此之外6GB内存、卡尔蔡司认证双摄、前置自拍双摄等配置也是一应俱全，应该是比NOKIA 8更有特色的旗舰机型。

综合最近传出的消息，后续HMD还会发布一款入门级的NOKIA 1 ，运行轻量级Android Go系统。而除了NOKIA 1到9之外，我们还有可能会迎来一款复刻版NOKIA E72，看来在2018年，诺基亚也要玩起机海战术了。