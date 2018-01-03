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vivo X20Plus UD神秘新机通过国家3C认证

2018-1-3 14:12:25来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家1月3日消息 近期一款名为vivo X20Plus UD的手机新品，通过了中国质量认证中心的3C认证，如果不出意外的话，这款手机很快就会在近期上市。

根据中国质量认证中心公布的信息显示，这款名为X20Plus UD的新品，刚在1月2日通过了3C认证。从型号上不难看出，这款手机是基于vivo此前发布的X20Plus全面屏手机，但是和此前的vivo的新品命名方式又不太一样，在型号后边加上了UD的后缀名，也不免引起大家对UD含义的猜测和关注。

对于缩写字母UD，可能是Up Date、Under Display或是Underwater Defense，相对应的是分别是升级版、屏下指纹版本或防水版本。

硬件配置上，vivo X20Plus采用6.43英寸全面屏，搭载骁龙660处理器，内置vivo图像魔方，主打逆光拍照。相对于X20不断推出配色，X20Plus则相对平静，因此，新品vivo X20Plus UD可能是X20Plus的Up Date升级版本，在内存、处理器亦或是拍照技术方面进行升级。

此前IT之家报道，Synaptics已经宣布vivo将CES上展出全球首款搭载屏幕指纹解锁技术的手机新品，也不排除此次曝光的新品也极有可能是vivo X20Plus屏幕指纹版本。早在去年的MWC上海展会上，vivo就首次展出了支持屏幕解锁的工程样机。

此外，还有一部分网友猜测UD可能是Underwater Defense的防水版本。

不过目前关于vivo X20Plus UD的信息也只是猜测，vivo官方并没有回应。

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关键词：vivo X20Plusvivo

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