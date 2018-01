初代Pixel和一加3/3T用户：你们也能用上Google Pixel 2人像模式了

自从iPhone有了双摄,自从上至高端旗舰下至千元的Android机有了双摄,双摄似乎就成为了几乎每一台手机的标配,而人像模式又是双摄的玩法中需求最高的。

只是各家对双摄的优化水准参差不齐,有的看起来较为自然,有的就像劣质贴图一般。然而还有那么几家手机厂商执着于单摄像头,始终不用双摄,而最执着的也就属Google这么一家了。

Google今年的新旗舰Google Pixel 2和Pixel 2 XL,就算拿到了DXOMark拍照得分的最高分,也不是靠着双摄,这俩手机配备的依然是单摄像头。

而能让它拿到最高分的,除了本身调教俱佳的摄像头,还有Google最拿手的软件层面的优化,可以说,Google把其它厂家优化两颗摄像头的精力全都放在一颗摄像头上了。

(Google Pixel 2 XL人像模式,请忽略人像,只谈论模式)

爱范儿在体验了手中的Google Pixel 2 XL后,发现其人像模式下的背景虚化及最终成像能力确实不亚于很多双摄手机,被摄物体(主要以人物为主)的边缘并没有出现那种人物和背景很假的抠图效果。

而在人像模式下,即便被拍摄对象是错综复杂的树叶,树叶和树叶间的空隙也被识别出来并做了虚化处理,虽然算不算完美,但大部分照片确实能有以假乱真的大光圈效果了。

只是,这样酷炫的功能当前只能在Google Pixel 2上体验到,而Google并没有打算为初代Pixel进行升级,更别提Nexus时代的亲儿子们了。

不过,没有原厂的关怀,那就自己动手呗。

国外一位开发者就提取了Google Pixel 2中的原生相机应用,在经过我说了你也不会懂的修改和适配后,这个叫做Camera NX的相机应用已经可以在初代Pixel和Nexus 6P及Nexus 5X上使用。

安装时并不需要通过刷入的方式,直接下载在手机上安装就可以使用。Camera NX的使用界面和Pixel 2上的原生相机应用几乎没有区别,使用起来也没有卡顿,快门及照片处理的速度也很快,而除了人像模式,也拥有像Pixel 2中的AR功能。

在初代Google Pixel上安装后,实测拍摄效果同Google Pixel 2几乎没有区别,前置摄像头的虚化效果也很不错,可以说就是个原生相机的拍摄效果。在上面两张照片中,Pixel 2 XL的虚化效果似乎更明显一些,但貌似安装Camera NX的初代Pixel的效果更加自然一些。

当然,如果仔细看Google Pixel的样张,人物的左臂边缘又被轻微的虚化掉,并没有和背景很好的分隔开,而左臂和身体间的背景并没有被虚化。

(Camera NX的人像模式暂不支持拍摄物体)

不过在实测中发现,Camera NX的人像模式只在人作为被拍摄对象时有效,其它物体都不能实现背景虚化,可谓是“真·人像模式”。

国外有用户称,只要是64位的Android 8.0设备,都可以安装Camera NX,但只有前置摄像头的人像模式可以正常使用,后置摄像头则不行。

爱范儿手中已经升级到Android 8.0的三星S8可以安装,但是打开之后相机界面会卡死,看来还是需要大神进一步适配更多机型才可以。

不过我们从 XDA论坛中的反馈中能看到,运行Android 8.0的一加3/3T,Moto G5s Plus,小米5/5S以及三星Note 8都可以安装使用了,但似乎也只有前置摄像头可用。

但一位使用小米6的用户表示,Camera NX的人像模式比自带的效果还要好:

@Giton22:I have mi6 with dual lenses and it’s better than MIcam’s portrait mode.

此外,Camera NX的人像模式似乎是通过连拍多张照片来计算并生成景深效果,而Google Pixel 2上的人像模式的工作机制就相对复杂了,拍照时先生成一张HDR+的照片,之后的事情就都是机器学习来完成的了。

其中最主要的部分是,Google利用TensorFlow训练的神将网络来区分前景和背景,将这两个部分识别出来后,PDAF双像素对焦技术则再负责计算深度映射。

在经过一系列复杂的运算后,才能实现我们看到的景深效果。

虽然Camera NX在处理人像模式下的拍照及渲染速度并不快,但对于初代Pixel和Nexus以及其它Android 8.0的用户来说,想要体验单摄下的人像模式,这是目前为止最好的解决方案。

Camera NX目前只支持上述的几款机型,想要更多的机型用上,只能去XDA论坛里请愿了,手中有Android 8.0设备的小伙伴可以去下载测试一下,看看你的设备是否支持Google这个强大的相机软件,如果你手中的手机未在文中提到但也支持Camera NX,欢迎在评论区留言。

但话说回来,都2018年了,用不上双摄的机子,也不会有多少了吧。