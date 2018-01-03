全面屏诺基亚6现身Geekbench：多核跑分上4千

IT之家1月3日消息 两天之后，采用了全面屏设计的新款诺基亚6就要和大家见面了，据悉，设备型号是TA-1054，这也将是HMD诺基亚的首款全面屏手机。

诺基亚6（2018）在贵州省贵安新区生产，该设备支持TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/CDMA 1X/GSM制式，支持双卡双待。

HMD Global的诺基亚6（2018）将搭载骁龙630八核CPU（Adreno 508 GPU），这将是继2017年10月推出的诺基亚7之后的第二款配备该处理器的HMD手机。新机将拥有5.5英寸1920×1080分辨率屏幕，虽然屏幕比例并非18：9，但工信部给出的图片经过处理可以看出，该机边框非常窄，搭载全面屏无疑。

日前，这款产品也在Geekbench上现身了。数据显示，其搭载了4GB的运存、搭载了8核心的2.21Ghz骁龙处理器（骁龙630），基于安卓8.0系统，单核跑分为863、多核心为4163分。

工信部显示，诺基亚6的内存将为4GB，并提供两种内部存储选项：32 GB或64 GB，支持microSD卡混合双SIM卡插槽。后置1600万像素摄像头，前置800万像素摄像头，指纹识别模块在主相机的正下方，手机内置3000mAh电池，提供白色/黑色/蓝色款式，预装安卓7.1.1系统。