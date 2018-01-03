曝索尼真旗舰XZ Pro！怒上6GB、4K OLED屏

IT之家1月3日消息 今年年初，索尼大法将一口气发布多款新品，目前IT之家已经曝光了Xperia XA2/XA2 Ultra和Xperia L2等几款手机，不过三款手机并非索尼当家旗舰，而是搭载着骁龙630的中端机型。

在最新的旗舰手机上，消息一直都是扑朔迷离，此前IT之家曾报道过一批H8116、H8166、H8216、H8266等设备，但无法确认其具体名称。

slashleaks日前再次曝光了索尼新旗舰手机的消息，据悉，这款手机称之为XPERIA XZ PRO，配置方面毫不含糊，除了内存升级到6GB以外，还配备了骁龙845处理器和5.7英寸的4K OLED显示屏。

配置整理如下（真实性还需进一步商榷）：

尺寸： 144 x 74 x 8毫米； 重量： 182g 操作系统： Android 8.0 显示： 5.7 4K HDR OLED显示器； 大猩猩玻璃5 性能：高通Snapdragon 845 、RAM 6GB 主摄像头： 18MP + 12MP； 25mm f / 1.7 G镜头； 像素尺寸： 1.33μm（第一），1.38μm（第二）； BIONZ图像处理引擎 2倍光学变焦； 4K视频@ 60fps； 人像模式 前置摄像头： 13MP； 22mm f / 2.0镜头 ROM ：128GB + microSD支持256GB 电池： 3,420mAh；支持Qualcomm Quick Charge 4.0 特殊功能：虹膜扫描仪； 面部识别； 指纹扫描仪； IP 65/68防水防尘

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