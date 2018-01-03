曝OPPO R11s内测安卓8.1：新增双卡双VoLTE功能

IT之家1月3日消息 今天下午，微博数码博主@移动叔叔放出了一张OPPO R11s内测安卓8.1的截图，据悉，本次更新新增了双卡双VoLTE功能，Android版本升级为Android 8.1，相当有看点。

目前OPPO R11s版本号还停留在安卓7.1.1上。

本次更新中，新增相册“回忆”功能，智能识别照片中的重要活动、旅程、人物等内容，以精美的图集和视频呈现，支持随心编辑和分享、新增截屏编辑等等。

情景智能上新增运动计步卡片，当天运动步数和距离一步速览；新增天气卡片等等。

不过需要注意的是，目前在OPPO官方的coloros官方的论坛上还未找到具体的升级信息，但有小伙伴在网站上扒出了其更新日志，内容与截图相符合。

更新日志：