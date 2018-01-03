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曝OPPO R11s内测安卓8.1：新增双卡双VoLTE功能

2018-1-3 19:12:05来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家1月3日消息 今天下午，微博数码博主@移动叔叔放出了一张OPPO R11s内测安卓8.1的截图，据悉，本次更新新增了双卡双VoLTE功能，Android版本升级为Android 8.1，相当有看点。

目前OPPO R11s版本号还停留在安卓7.1.1上。

本次更新中，新增相册“回忆”功能，智能识别照片中的重要活动、旅程、人物等内容，以精美的图集和视频呈现，支持随心编辑和分享、新增截屏编辑等等。

情景智能上新增运动计步卡片，当天运动步数和距离一步速览；新增天气卡片等等。

不过需要注意的是，目前在OPPO官方的coloros官方的论坛上还未找到具体的升级信息，但有小伙伴在网站上扒出了其更新日志，内容与截图相符合。

更新日志：

本次推荐

1.新增Android版本升级为Android 8.1

2.新增相册“回忆”功能，智能识别照片中的重要活动、旅程、人物等内容，以精美的图集和视频呈现，支持随心编辑和分享

更新日志

【相册】

1.新增视频编辑功能，支持后期视频裁剪，添加滤镜、音乐、文字和水印

2.新增相册图片编辑全新升级，编辑功能更丰富，操作更直观

【手机管家】

1.新增桌面图标隐藏，已加密的应用支持设置隐藏其桌面图标，已隐藏桌面图标的应用，可在拨号盘输入访问号码进行查看

2.优化相册保护，应用删除照片后进行二次确认，避免误删除照片

【桌面】

1.新增应用快捷菜单,长按桌面图标，一步直达应用内常用功能，长按菜单内快捷方式可添加至桌面

【通信】

1.新增双卡双VoLTE功能

【截屏】

1.新增截屏编辑，截屏悬浮窗内点击编辑按钮支持涂鸦、马赛克、旋转裁剪图片，截屏功能更丰富

【情景智能】

1.新增运动计步卡片，当天运动步数和距离一步速览

2.新增天气卡片，自动显示当前位置天气信息

3.新增情景智能入口封面和权限声明

【快捷识屏】

1.新增快捷识屏支持地址、美食、航班、火车、综艺节目快捷识别

【天气】

1.新增空气质量指数，雾霾天气及时做好防护措施

2.优化提升城市定位精细度，支持到县区级

【查找手机】

1.优化查找手机视觉效果全新升级

【公共控件】

1.优化发送分享界面长按应用图标支持置顶应用,快速分享如你所想

【闹钟】

1.优化闹钟取消“工作日，周末”显示

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关键词：OPPOOPPO R11s安卓8.1

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