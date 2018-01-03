LG V30树莓红版本发布：小姐姐们会喜欢吗？

IT之家1月3日消息 在CES 2018正式开幕之前，LG推出了全新配色的V30手机，LG官方称这个颜色为raspberry rose（树莓红），加上这款新品，V30已经拥有黑、银、蓝、紫色等五种配色。

raspberry rose的V30采用了类似于酒红色的机身，很明显，新配色是针对女性市场的。树莓红V30将会在CES后首先登陆韩国市场，随后会在亚洲和欧洲地区发售，能否登陆大陆市场还不清楚。

配置方面，LG V30手机采用了高通骁龙835处理器，标准版配置为4GB+64GB，有128GB版本可选，而电池容量为3300mAh；屏幕方面V30采用了18：9比例的6英寸2880x1440分辨率屏幕，后置1600万+1300万广角镜头，内置B&O PLAY的音效工程师调校的Hi-Fi Quad DAC。

值得一提的是，目前Android 8.0 Oreo的稳定版本正推送给韩国用户的LG V30和V30 Plus。LG V30预装了Android 7.1.2 Nougat系统，估计稳定版Android 8.0 Oreo系统会在2018年初推送给全球V30用户。

LG V30安卓8.0系统的新增功能基本跟原生版的相同，这意味着新系统有新的通知系统、强大的移动数据和电池管理工具、画中画模式等。与Android 7.x Nougat相比，Oreo并没有对操作系统进行重大的UI更新。