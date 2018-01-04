LG将砍掉G系列旗舰机，只是改个名吗？

LG手机的2017年，几乎可以用「毫无存在感」来形容，当然，这个词放在中国市场可能更为适用，因为LG在去年将手机业务撤出了这个智能手机厂商们早已争得你死我活的地方。

去年年初，LG在 MWC上发布G6 的时候就表示这台上半年的旗舰不会进入中国市场，而后旗下智能手机设备也逐渐退出中国市场。

下半年旗舰机型V30也没有在国内上市。

将时间拨回到2016年，LG的手机业务亏损已经达到近28亿元人民币，同时也是LG手机连续第6个季度亏损。

受到国内厂商「性价比」打法的冲击，LG手机产品在中国市场的市占率几乎到不了0.1%，中国市场的表现已经成为累赘，也因此只好放弃。

（LG G系列）

当然，LG不会放弃整体的手机业务，在去年11月，LG还认命了一位新的CEO 主管LG手机业务，即便在中国市场折戟沉沙，但旗下手机产品在国外市场还是有着较为不错的口碑。

而今天据外媒Androidauthority报道，LG的下一个动作，是要砍掉自家的旗舰G系列，并且将会重新启用一个新的系列，Androidauthority还表示，这个改变已经开始，期待LG G7的人可能要失望了。

另据外媒 The Investor报道，即将在MWC 2018上发布的「LG G7」，将会以一个全新的命名方式出现，命名的方式可能也会比较特殊。

LG将会使用两位数字作为这款新旗舰的名字，除了启用新品牌，其用意还为了同三星S9和iPhone X比较时不会显得落伍。

而砍掉自家多年的产品线另起炉灶，在智能手机领域已经不是什么新鲜事，LG其实早就已经有过一次经验了。

（Optimus 2X）

LG最初是靠着Optimus系列杀入高端智能手机市场的，即便进入战局比较晚，但当时的Optimus G和Optimus 2X凭借较为强悍的性能帮助LG在智能手机领域站住了脚跟。

（Optimus G和iPhone 5）

但之后LG的手机业务也是不太景气，于是就放弃了Optimus系列，开始了在今年即将成为历史的G系列。

（LG G2）

G系列的开端是LG G2，在「满城尽是骁800」的时代，虽然它也不例外，但搭配窄边框以及与其他手机相比颇有识别度的后置电源键，3000mAh大电池加上5.2英寸的大屏，在当时实属佳品，虽然后期使用有各种各样的小问题，但LG还是凭借G2再次加入旗舰机的厮杀中。

（LG G3）

之后的LG G3，私以为是整个G系列里最好的作品，没记错的话应该是第一个用上2K屏的手机，整部手机几乎没有太多短板，唯一被吐槽的，可能是塑料机身和可拆卸电池的设计。

(LG G4和三星S6）

而来到LG G4，虽然坚持自我（塑料机身，可拆卸电池）没什么不好，但在抛弃千年大塑料的三星祭出的S6面前，G4还是太像上个世代的产物。

（LG G5）

后面的LG G5，虽然换上了金属机身，用上了双摄，但LG却又赌上了模块化，在不少粉丝高呼良心换电池的好评同时，却又因为模块化相比别人家一体化的机身设计缺少了太多美感，实际使用起来也并不便捷而叫好不叫座。特立独行的设计纵然值得玩味，但却不适合所有人的胃口。

也因此，LG在G6上学乖了，18：9的「全视野」屏，玻璃机身，双摄，IP68防水级别，基本上是个旗舰机了。但骁龙835处理器的缺失以及IMX258的摄像头，让不少「唯配置论」的用户觉得对他们很不友好。

后来那个聊胜于无的LG G6+，也没能拯救价格跳水，销量不佳的命运，再加上自家「真·旗舰」V30的发布，G6就只存在于各种外媒「LG G6—2017年被小瞧了的旗舰机」系列中。

LG自己说，

重塑旗舰机型已经不是什么新鲜事了，三星和苹果正在做的不也是这件事么。

只是，这件事不只是改个名字那么简单。